Космические "торнадо" бушуют в центре Млечного Пути — фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Космические "торнадо" бушуют в центре Млечного Пути — фото

Космические "торнадо" бушуют в центре Млечного Пути — фото
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Источник:  Space

Как сообщают астрономы, им удалось зафиксировать "космические торнадо", свирепствующие в сердце Млечного Пути – вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец A*.

Главные тезисы

  • Открытие позволяет лучше понять циклы создания и разрушения в галактике.
  • Ударные волны могут приводить к возникновению “космических торнадо” и высвобождению различных веществ в космос.

Что известно о новом открытии астрономов

Ученые обращают внимание на то, что это открытие позволяет лучше понять циклы создания и разрушения в сердце галактики.

Что важно понимать, ранее ученые были убеждены, что эта часть нашей галактики содержит облака пыли и молекул, постоянно находящиеся в цикле создания и разрушения.

Несмотря на это, механизм, который двигает этот процесс, оставался загадкой довольно долгий период времени.

С заявлением на этот счет выступил руководитель исследовательской группы Кай Ян из Шанхайского университета Цзяо Тонг.

Мы зафиксировали, что эти длинные и узкие филаменты расположены дальше любых областей звездообразования, в отличие от любых объектов, которых мы знаем. Они действительно удивили нас. С тех пор мы размышляли, что это такое, — заявил он.

Ученые озвучили предположение, что "космические торнадо" возникают благодаря ударным волнам, что приводит к высвобождению монооксида кремния и органических молекул в межзвездную среду.

Фото: Кай Ян и другие

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