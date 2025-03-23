Космические "торнадо" бушуют в центре Млечного Пути — фото

Как сообщают астрономы, им удалось зафиксировать "космические торнадо", свирепствующие в сердце Млечного Пути – вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец A*.

Что известно о новом открытии астрономов

Ученые обращают внимание на то, что это открытие позволяет лучше понять циклы создания и разрушения в сердце галактики.

Что важно понимать, ранее ученые были убеждены, что эта часть нашей галактики содержит облака пыли и молекул, постоянно находящиеся в цикле создания и разрушения.

Несмотря на это, механизм, который двигает этот процесс, оставался загадкой довольно долгий период времени.

С заявлением на этот счет выступил руководитель исследовательской группы Кай Ян из Шанхайского университета Цзяо Тонг.

Мы зафиксировали, что эти длинные и узкие филаменты расположены дальше любых областей звездообразования, в отличие от любых объектов, которых мы знаем. Они действительно удивили нас. С тех пор мы размышляли, что это такое, — заявил он. Поделиться

Ученые озвучили предположение, что "космические торнадо" возникают благодаря ударным волнам, что приводит к высвобождению монооксида кремния и органических молекул в межзвездную среду.