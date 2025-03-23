Космические "торнадо" бушуют в центре Млечного Пути — фото

Как сообщают астрономы, им удалось зафиксировать "космические торнадо", свирепствующие в сердце Млечного Пути – вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец A*.
Главные тезисы
- Открытие позволяет лучше понять циклы создания и разрушения в галактике.
- Ударные волны могут приводить к возникновению “космических торнадо” и высвобождению различных веществ в космос.
Что известно о новом открытии астрономов
Ученые обращают внимание на то, что это открытие позволяет лучше понять циклы создания и разрушения в сердце галактики.
Что важно понимать, ранее ученые были убеждены, что эта часть нашей галактики содержит облака пыли и молекул, постоянно находящиеся в цикле создания и разрушения.
Несмотря на это, механизм, который двигает этот процесс, оставался загадкой довольно долгий период времени.
С заявлением на этот счет выступил руководитель исследовательской группы Кай Ян из Шанхайского университета Цзяо Тонг.
Ученые озвучили предположение, что "космические торнадо" возникают благодаря ударным волнам, что приводит к высвобождению монооксида кремния и органических молекул в межзвездную среду.
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