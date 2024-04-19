Кохана Дмитра Кулеби щемливо привітала його з днем народження — фото

У свій час новина про стосунки шефа української дипломатії Дмитра Кулеби та видавчині Світлани Павелецької вразила багатьох українців. Проте наразі закоханні не приховують почуттів та активно діляться ними у своїх соціальних мережах.

Світлана Павелецька публічно привітала Кулебу з днем народження

Співзасновниця видавництва “Книголав” відверто зізнається, що відчуває себе найщасливішою поруч з очільником українського МЗС.

Просто тримати за руку. Засипати та просипатись разом. Поспішати до тебе, чекати на тебе, пишатися тобою, хвилюватись, закохуватись щодня, завмирати від щастя. Будь де. Коли навколо будь-що. З тобою, знаю, що щастя поруч і в кожній дрібниці, і хочу, щоб ти так само завжди це бачив і знав, що ти — неймовірний, сильний, розумний, мій. З днем народження. Люблю сильніше за саме сильне, — написала Світлана Павелецька. Поширити

Варто зазначити, що нещодавно шеф української дипломатії також вітав свою обраницю з ювілеєм — їй виповнилося 40 років.

Глава МЗС зазначив, що вважає свою кохану “особливою та єдиною”, а також опублікував спільне фото.

Що відомо про стосунки Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької

Варто зазначити, що вперше чутки про їхній роман почали ширитися ще у грудні 2021 року. Тоді у медіа опублікували фото, на яких закохані проводять час разом.

Однак протягом двох років очільник МЗС Україною з коханою офіційно не підтверджували свої стосунки.

Протягом цього періоду дипломат був офіційно одружений з Євгенією Кулебою, відомою депутаткою Київради та матір'ю його двох дітей.

Однак у квітні 2022 року Дмитро та Євгенія розлучилися.