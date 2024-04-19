Любимая Дмитрия Кулебы нежно поздравила его с днем рождения
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Любимая Дмитрия Кулебы нежно поздравила его с днем рождения

Кулеба и Павелецкая
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Источник:  online.ua

Еще недавно новость об отношениях шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы и  Светланы Павелецкой удивила многих украинцев. Однако уже сейчас влюбленные не скрывают чувств и активно делятся ими в своих социальных сетях.

Светлана Павелецкая публично поздравила Кулебу с днем рождения

Соучредительница издательства "Книголав" откровенно признается, что чувствует себя самой счастливой рядом с главой украинского МИД.

Просто держать его за руку. Засыпать и просыпаться вместе. Торопиться к тебе, ждать тебя, гордиться тобой, волноваться, влюбляться каждый день, замирать от счастья. В любом из мест. Когда вокруг что угодно. С тобой знаю, что счастье рядом и в каждой мелочи, и хочу, чтобы ты так же всегда это видел и знал, что ты невероятный, сильный, умный, мой. C Днем рождения. Люблю сильнее самого сильного, — написала Светлана Павелецкая.

Стоит отметить, что недавно шеф украинской дипломатии тоже поздравлял свою избранницу с юбилеем — ей исполнилось 40 лет.

Глава МИД отметил, что считает свою любимую "особенной и единственной", а также опубликовал общее фото.

Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой

Стоит отметить, что впервые слухи об их романе начали распространяться еще в декабре 2021 года. Тогда в СМИ опубликовали фото, на которых влюбленные проводят время вместе.

Однако в течение двух лет глава МИД Украины с любимой официально не подтверждал свои отношения.

В течение этого периода дипломат был официально женат на Евгении Кулебе, известной депутатке Киевсовета и матери его двоих детей.

Однако в апреле 2022 года Дмитрий и Евгения развелись.

После этого Кулеба и Павелецкая рассекретили свои отношения. Тогда женщина публично поздравила любимого с днем рождения.

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