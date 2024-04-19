Любимая Дмитрия Кулебы нежно поздравила его с днем рождения

Еще недавно новость об отношениях шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой удивила многих украинцев. Однако уже сейчас влюбленные не скрывают чувств и активно делятся ими в своих социальных сетях.
Светлана Павелецкая публично поздравила Кулебу с днем рождения
Соучредительница издательства "Книголав" откровенно признается, что чувствует себя самой счастливой рядом с главой украинского МИД.
Стоит отметить, что недавно шеф украинской дипломатии тоже поздравлял свою избранницу с юбилеем — ей исполнилось 40 лет.
Глава МИД отметил, что считает свою любимую "особенной и единственной", а также опубликовал общее фото.
Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой
Стоит отметить, что впервые слухи об их романе начали распространяться еще в декабре 2021 года. Тогда в СМИ опубликовали фото, на которых влюбленные проводят время вместе.
Однако в течение двух лет глава МИД Украины с любимой официально не подтверждал свои отношения.
В течение этого периода дипломат был официально женат на Евгении Кулебе, известной депутатке Киевсовета и матери его двоих детей.
Однако в апреле 2022 года Дмитрий и Евгения развелись.
После этого Кулеба и Павелецкая рассекретили свои отношения. Тогда женщина публично поздравила любимого с днем рождения.
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