Росіяни продовжують розкрадати українську культуру, адже не можуть створити щось гідне самотужки. Цього разу окупанти познущалися з пісні українського гурту “Бумбокс”, яка має назву “Вахтерам”.

Російські курсанти переспівали відомий український трек

24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у мережі опублікували відео, на якому Мізуліна цинічно співає хіт "Вахтерам" українського гурту "Бумбокс" разом з тюменськими курсантами в аудиторії навчального закладу.

Що важливо розуміти, 39-річна Катерина Мізуліна — членкиня Громадської палати РФ та голова Ліги безпечного інтернету.

На відео видно, що вона сидить у червоній сукні та підспівує хлопцю, який грає на гітарі відому пісню, плескаючи в долоні.

До слова, автором пісні “Вахтерам” гурту “Бумбокс” є відомий український співак та боєць ЗСУ Андрій Хливнюк.

Чому саме була обрана пісня українського гурту в той час, як Росія безжально знищує українські території та вбиває мирних жителів — невідомо.

Сам Андрій Хливнюк поки цей скандал не коментував.

Хто така Катерина Мізуліна

Катерина Мізуліна є доволі відомою в Росії жінкою, яка очолює Лігу безпечного інтернету і де-факто займається блокуванням доступу громадян Росії до правдивої інформації.

Вона є донькою політика та депутата держдуми Єлєни Мізуліною, відомою своїми пропутінською позицією та антиукраїнськими висловлюваннями.

За словами очільниці благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, Катерина Мізуліна стала коханкою російського диктатора Володимира Путіна, якому уже 71 рік.