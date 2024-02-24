У Росії помер поплічник Путіна Лебедєв

У Москві помер голова Верховного суду РФ та поплічник російського диктатора В'ячеслав Лебедєв. Йому було 80 років.

Смерть голови Верховного суду РФ Лебедєва. Що відомо

Як стверджує пресслужба Верховного суду країни-агресорки, причиною смерті поплічника Путіна була довга і тривала хвороба.

Згідно з даними російських пропагандистів, мовиться про онкологію.

Що важливо розуміти, Лебедєву було 80 років.

Обов'язки голови Верховного суду Росії після смерті В'ячеслава Лебедєва тимчасово покладено на першого заступника Петра Сєркова, повідомила прес-служба суду.

Незабаром кваліфікаційна колегія оголосить конкурс на місце голови.

Російський диктатор Володимир Путін уже висловив співчуття у зв’язку зі смертю одного зі своїх поплічників.

Лебедєв очолював Верховний суд Росії з 1991 року. До цього два роки обіймав посаду голови Верховного суду РРФСР, а перед цим очолював Московський міський суд у 1986-1989 роках.

Окрім того, наголошується, що під час роботи в Мосміськсуді Лебедєв брав участь у винесенні обвинувальних вироків у кримінальних справах про здійснення "антирадянської" діяльності.

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До слова, поплічник Путіна, який підтримував вторгнення РФ в Україну, помер у другу річницю повномасштабної війни.

Путін збільшує масштаб репресії у Росії

За час російсько-української війни диктатор Путін втратив чимало членів своєї команди, однак не поспішає виводити свої війська з України.

Навпаки, він посилює репресії у власній країні.

Редакція видання The Times звертає увагу на те, що Росію охопила хвиля жорстких репресій з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна, яких росіяни не бачили з часів Йосипа Сталіна.