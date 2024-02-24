В Москве скончался председатель Верховного суда РФ и приспешник российского диктатора Вячеслав Лебедев. Ему было 80 лет.

Смерть главы Верховного суда РФ Лебедева. Что известно

Как утверждает пресс-служба Верховного суда страны-агрессорки, причиной смерти приспешника Путина была долгая и длительная болезнь.

Согласно данным российских пропагандистов, речь идет об онкологии.

Что важно понимать, Лебедеву было 80 лет.

Обязанности главы Верховного суда России после смерти Вячеслава Лебедева временно возложены на первого заместителя Петра Серкова, сообщила пресс-служба суда.

В скором времени квалификационная коллегия объявит конкурс на место председателя.

Российский диктатор Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи со смертью одного из своих приспешников.

Лебедев возглавлял Верховный суд России с 1991 года. До этого два года занимал должность председателя Верховного суда РСФСР, а до этого возглавлял Московский городской суд в 1986-1989 годах.

Кроме того, указано, что во время работы в Мосгорсуде Лебедев принимал участие в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам по осуществлению "антисоветской" деятельности.

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К слову, приспешник Путина, поддерживавший вторжение РФ в Украину, скончался во вторую годовщину полномасштабной войны.

Путин увеличивает масштаб репрессий в России

За время российско-украинской войны диктатор Путин потерял много членов своей команды, однако не спешит выводить свои войска из Украины.

Напротив, он усугубляет репрессии в собственной стране.

Редакция издания The Times обращает внимание на то, что Россию охватила волна жестких репрессий со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина, которых россияне не видели со времен Иосифа Сталина.