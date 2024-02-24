Любовница Путина Мизулина заставила российских курсантов петь украинский хит — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Любовница Путина Мизулина заставила российских курсантов петь украинский хит — видео

Екатерина Мизулина
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Источник:  online.ua

Россияне продолжают разворовывать украинскую культуру, ведь не могут создать что-то достойное своими силами. На этот раз оккупанты поиздевались над песней украинской группы "Бумбокс", которая называется "Вахтерам".

Российские курсанты перепели известный украинский трек

24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в сети опубликовали видео, где Мизулина цинично поет хит "Вахтерам" украинской группы "Бумбокс" вместе с тюменскими курсантами в аудитории учебного заведения.

Что важно понимать, 39-летняя Екатерина Мизулина — член Общественной палаты РФ и глава Лиги безопасного интернета.

На видео видно, что она сидит в красном платье и подпевает парню, играющему на гитаре известную песню, хлопая в ладоши.

К слову, автором песни "Вахтерам" группы "Бумбокс" является известный украинский певец и боец ВСУ Андрей Хливнюк.

Почему была выбрана именно эта песня украинской группы, в то время как Россия безжалостно уничтожает украинские территории и убивает мирных жителей — неизвестно.

Сам Андрей Хливнюк пока этот скандал не комментировал.

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина — довольно известная в России женщина, возглавляющая Лигу безопасного интернета и де-факто занимающаяся блокированием доступа граждан России к правдивой информации.

Она является дочерью политика и депутата госдумы Елены Мизулиной, известной своей пропутинской позицией и антиукраинскими высказываниями.

По словам главы благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, 39-летняя Екатерина Мизулина стала любовницей российского диктатора Владимира Путина, которому уже 71 год.

Катя Мизулина выглядит как "барби" и абсолютно соответствует вкусу Путина. Не будем эйджистами, ему 71 год, он мужчина "в полном расцвете сил". Мизулиной — 39 лет, она исключительно за "традиционные ценности", равно как и Алина Кабаева, и у нее тоже нет семьи, — подчеркнула она.

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