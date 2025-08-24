Кращий за Бреда Пітта. Дженніфер Еністон "воскресла" завдяки новому бойфренду

Як повідомляє видання People, голлівудська зірка Дженніфер Еністон врешті повернулася до щасливого життя у нових стосунках. Обранцем акторки став гіпнотерапевт, трансформаційний коуч та автор психологічних книг Джим Кертіса.
Головні тези:
- Новий коханий Дженніфер Еністон має спокійну та щиру вдачу, що дуже подобається акторці та її оточенню.
- Джим Кертіс завжди підтримує акторку у її проєктах.
Дженніфер Еністон знову закохана
За словами людей з оточення зірки, ці стосунки суттєво змінили життя Дженніфер.
Наразі акторка дійсно щаслива поруч із Кертісом. Ба більше, вона вже познайомила його з найближчими друзями.
За його словами, 55-річний Джим Кертіс робить все можливе, щоб підтримувати Дженніфер та її проекти.
Не так давно його бачили на презентації бренду засобів для волосся LolaVie, який є дітищем акторки.
Що цікаво, деякі інсайдери запевняють, що новий коханий зірки точно кращий за Бреда Пітта, адже ніколи не розіб'є їй серце.
