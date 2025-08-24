Кращий за Бреда Пітта. Дженніфер Еністон "воскресла" завдяки новому бойфренду

Як повідомляє видання People, голлівудська зірка Дженніфер Еністон врешті повернулася до щасливого життя у нових стосунках. Обранцем акторки став гіпнотерапевт, трансформаційний коуч та автор психологічних книг Джим Кертіса.

Дженніфер Еністон знову закохана

За словами людей з оточення зірки, ці стосунки суттєво змінили життя Дженніфер.

Наразі акторка дійсно щаслива поруч із Кертісом. Ба більше, вона вже познайомила його з найближчими друзями.

Джим чудовий. Її близькі друзі його обожнюють. З ним чудово проводити час. У нього справді спокійна та впевнена енергетика. І Джен це подобається, — стверджує один з інсайдерів.

За його словами, 55-річний Джим Кертіс робить все можливе, щоб підтримувати Дженніфер та її проекти.

Не так давно його бачили на презентації бренду засобів для волосся LolaVie, який є дітищем акторки.

Попри те, що стосунки між Еністон і Кертісом тільки зав'язуються, близьке коло акторки вбачає в цьому романі тільки позитивний вплив. Друзі акторки зазначають, що поруч із Джимом вона почала розквітати.

Що цікаво, деякі інсайдери запевняють, що новий коханий зірки точно кращий за Бреда Пітта, адже ніколи не розіб'є їй серце.