Лучше Брэда Питта. Дженнифер Энистон "воскресла" благодаря новому бойфренду

Как сообщает издание People, голливудская звезда Дженнифер Энистон наконец вернулась к счастливой жизни в новых отношениях. Избранником актрисы стал гипнотерапевт, трансформационный коуч и автор психологических книг Джим Кертиса.
Главные тезисы
- Новый любимый Дженнифер Энистон имеет спокойный и искренний характер, что очень нравится актрисе и ее окружению.
- Джим Кертис всегда поддерживает актрису в ее проектах.
Дженнифер Энистон снова влюблена
По словам людей из окружения звезды, эти отношения существенно изменили жизнь Дженнифер.
Теперь актриса действительно счастлива рядом с Кертисом. Более того, она уже познакомила его с самыми близкими друзьями.
По его словам, 55-летний Джим Кертис делает все возможное, чтобы поддерживать Дженнифер и ее проекты.
Не так давно его видели на презентации бренда средств для волос LolaVie.
Что интересно, некоторые инсайдеры уверяют, что новый любимый звезды точно лучше Брэда Питта, ведь никогда не разобьет ей сердце.
