Лучше Брэда Питта. Дженнифер Энистон "воскресла" благодаря новому бойфренду
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Читати українською
Источник:  People

Как сообщает издание People, голливудская звезда Дженнифер Энистон наконец вернулась к счастливой жизни в новых отношениях. Избранником актрисы стал гипнотерапевт, трансформационный коуч и автор психологических книг Джим Кертиса.

Главные тезисы

  • Новый любимый Дженнифер Энистон имеет спокойный и искренний характер, что очень нравится актрисе и ее окружению.
  • Джим Кертис всегда поддерживает актрису в ее проектах.

По словам людей из окружения звезды, эти отношения существенно изменили жизнь Дженнифер.

Теперь актриса действительно счастлива рядом с Кертисом. Более того, она уже познакомила его с самыми близкими друзьями.

Джим отличный. Ее близкие друзья его обожают. С ним отлично проводить время. У него действительно спокойная и уверенная энергетика. И Джен это нравится, — утверждает один из инсайдеров.

По его словам, 55-летний Джим Кертис делает все возможное, чтобы поддерживать Дженнифер и ее проекты.

Не так давно его видели на презентации бренда средств для волос LolaVie.

Несмотря на то, что отношения между Энистон и Кертисом только завязываются, близкий круг актрисы видит в этом романе только положительное влияние. Друзья актрисы отмечают, что рядом с Джимом она начала расцветать.

Что интересно, некоторые инсайдеры уверяют, что новый любимый звезды точно лучше Брэда Питта, ведь никогда не разобьет ей сердце.

