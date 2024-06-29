Красиво та еротично. Що відомо про новий український фільм "Мавка"
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Красиво та еротично. Що відомо про новий український фільм "Мавка"

Мавка
Джерело:  Українська правда

Незабаром українські кіномани отримують змогу насолодитися ще однією містичною стрічкою вітчизняного виробництва - йдеться про трилер для підлітків “Мавка”.

Головні тези:

  • Фільм “Мавка” - новий український трилер для підлітків, який поєднає міфологію та загадки.
  • Продюсерка обіцяє, що фільм буде красивим, містичним та навіть еротичним, не відтворюючи стереотипні уявлення про мавок.
  • Команда проєкту буде надихатися всесвітньо відомою сагою про вампірів “Сутінки”.

Чого очікувати від нового фільму “Мавка”

Новими цікавими деталями поділилася продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк.

Вона та її команда вирішили почати розвивати проєкт "Мавку" в нових форматах.

Ми плануємо ігровий фільм — вже на аудиторію підліткову. Там ми віддамо дань більше міфології оригінальній, і сама "Мавка" буде дуальним персонажем. Міфологія українська і всі персонажі звідти, вони такі двошарові — там немає однозначного добра і зла, — розповідає Ірина Костюк.

За її словами, це не буде щось прямо фізіологічне і непривабливе і “ми не будемо бачити органи через спину”, як традиційно мавок зображують в українському фольклорі.

Все буде дуже красиво та містично, загадково та місцями навіть еротично, — пообіцяла продюсерка.

Трошки “Сутінків” в українському кінематографі

Ірина Костюк не приховує, що саме всесвітньо відома сага про вампірів “Сутінки” була референсом для її нового проєкту.

Окрім того, вказано, що команда готує анімаційний серіал-пріквел. З цією метою вже законтрактували копродакшн-партнерів — французьку компанію TeamTo.

Ми вже робимо анімаційні тести — в серіалі Мавка буде трошки молодшою. І, відповідно, ми розраховуємо на молодшу, ніж у повнометражного мультфільму, аудиторію, — пояснює продюсерка.

За попередніми даними, виробництво мульсеріалу для дітей стартує 2025 року.

Що важливо розуміти, саме "Мавка" стала найкасовішою анімацією за всю історію українського кінопрокату.

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