Красиво та еротично. Що відомо про новий український фільм "Мавка"

Незабаром українські кіномани отримують змогу насолодитися ще однією містичною стрічкою вітчизняного виробництва - йдеться про трилер для підлітків “Мавка”.

Чого очікувати від нового фільму “Мавка”

Новими цікавими деталями поділилася продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк.

Вона та її команда вирішили почати розвивати проєкт "Мавку" в нових форматах.

Ми плануємо ігровий фільм — вже на аудиторію підліткову. Там ми віддамо дань більше міфології оригінальній, і сама "Мавка" буде дуальним персонажем. Міфологія українська і всі персонажі звідти, вони такі двошарові — там немає однозначного добра і зла, — розповідає Ірина Костюк. Поширити

За її словами, це не буде щось прямо фізіологічне і непривабливе і “ми не будемо бачити органи через спину”, як традиційно мавок зображують в українському фольклорі.

Все буде дуже красиво та містично, загадково та місцями навіть еротично, — пообіцяла продюсерка. Поширити

Трошки “Сутінків” в українському кінематографі

Ірина Костюк не приховує, що саме всесвітньо відома сага про вампірів “Сутінки” була референсом для її нового проєкту.

Окрім того, вказано, що команда готує анімаційний серіал-пріквел. З цією метою вже законтрактували копродакшн-партнерів — французьку компанію TeamTo.

Ми вже робимо анімаційні тести — в серіалі Мавка буде трошки молодшою. І, відповідно, ми розраховуємо на молодшу, ніж у повнометражного мультфільму, аудиторію, — пояснює продюсерка. Поширити

За попередніми даними, виробництво мульсеріалу для дітей стартує 2025 року.