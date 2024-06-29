Красиво и эротично. Что известно о новом украинском фильме "Мавка"

Вскоре украинские киноманы получают возможность насладиться еще одним фильмом отечественного производства — речь идет о триллере для подростков "Мавка".
Главные тезисы
- Фильм "Мавка" — новый украинский триллер для подростков, объединяющий в себе мифологию и загадки.
- Продюсер обещает, что фильм будет красивым и даже эротичным, не воспроизводя стереотипные представления о мавках.
- Команда проекта будет вдохновляться всемирно известной сагой о вампирах "Сумерки".
Чего ожидать от нового фильма "Мавка"
Новыми интересными деталями поделилась продюсер анимационного фильма Ирина Костюк.
Она и ее команда решили начать развивать проект "Мавку" в новых форматах.
По ее словам, это не будет что-то прямо физиологическое и непривлекательное и "мы не будем видеть органы через спину", как традиционно мавок изображают в украинском фольклоре.
Немного "Сумерек" в украинском кинематографе
Ирина Костюк не скрывает, что именно всемирно известная сага о вампирах "Сумерки" была референсом для ее нового проекта.
Кроме того, указано, что команда готовит анимационный сериал-приквел. С этой целью уже законтрактовали копродакшн-партнеров — французскую компанию TeamTo.
По предварительным данным, производство мульсериала для детей стартует в 2025 году.
Что важно понимать, именно "Мавка" стала самой кассовой анимацией за всю историю украинского кинопроката.
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