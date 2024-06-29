Красиво и эротично. Что известно о новом украинском фильме "Мавка"

Вскоре украинские киноманы получают возможность насладиться еще одним фильмом отечественного производства — речь идет о триллере для подростков "Мавка".

Чего ожидать от нового фильма "Мавка"

Новыми интересными деталями поделилась продюсер анимационного фильма Ирина Костюк.

Она и ее команда решили начать развивать проект "Мавку" в новых форматах.

Мы планируем игровой фильм — уже на аудиторию подростковую. Там мы отдадим дань оригинальной мифологии, и сама "Мавка" будет дуальным персонажем. Мифология украинская, и все персонажи оттуда, они такие двухслойные — там нет однозначного добра и зла, — рассказывает Ирина Костюк. Поделиться

По ее словам, это не будет что-то прямо физиологическое и непривлекательное и "мы не будем видеть органы через спину", как традиционно мавок изображают в украинском фольклоре.

Все будет очень красиво и мистически, загадочно и местами даже эротично, — пообещала продюсер. Поделиться

Немного "Сумерек" в украинском кинематографе

Ирина Костюк не скрывает, что именно всемирно известная сага о вампирах "Сумерки" была референсом для ее нового проекта.

Кроме того, указано, что команда готовит анимационный сериал-приквел. С этой целью уже законтрактовали копродакшн-партнеров — французскую компанию TeamTo.

Мы уже делаем анимационные тесты — в сериале Мавка будет немного младше. И, соответственно, мы рассчитываем на младшую, чем у полнометражного мультфильма, аудиторию, — объясняет продюсер. Поделиться

По предварительным данным, производство мульсериала для детей стартует в 2025 году.