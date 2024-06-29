Красиво и эротично. Что известно о новом украинском фильме "Мавка"
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Культура
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Красиво и эротично. Что известно о новом украинском фильме "Мавка"

Мавка
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Источник:  Украинская правда

Вскоре украинские киноманы получают возможность насладиться еще одним фильмом отечественного производства речь идет о триллере для подростков "Мавка".

Главные тезисы

  • Фильм "Мавка" — новый украинский триллер для подростков, объединяющий в себе мифологию и загадки.
  • Продюсер обещает, что фильм будет красивым и даже эротичным, не воспроизводя стереотипные представления о мавках.
  • Команда проекта будет вдохновляться всемирно известной сагой о вампирах "Сумерки".

Чего ожидать от нового фильма "Мавка"

Новыми интересными деталями поделилась продюсер анимационного фильма Ирина Костюк.

Она и ее команда решили начать развивать проект "Мавку" в новых форматах.

Мы планируем игровой фильм — уже на аудиторию подростковую. Там мы отдадим дань оригинальной мифологии, и сама "Мавка" будет дуальным персонажем. Мифология украинская, и все персонажи оттуда, они такие двухслойные — там нет однозначного добра и зла, — рассказывает Ирина Костюк.

По ее словам, это не будет что-то прямо физиологическое и непривлекательное и "мы не будем видеть органы через спину", как традиционно мавок изображают в украинском фольклоре.

Все будет очень красиво и мистически, загадочно и местами даже эротично, — пообещала продюсер.

Немного "Сумерек" в украинском кинематографе

Ирина Костюк не скрывает, что именно всемирно известная сага о вампирах "Сумерки" была референсом для ее нового проекта.

Кроме того, указано, что команда готовит анимационный сериал-приквел. С этой целью уже законтрактовали копродакшн-партнеров — французскую компанию TeamTo.

Мы уже делаем анимационные тесты — в сериале Мавка будет немного младше. И, соответственно, мы рассчитываем на младшую, чем у полнометражного мультфильма, аудиторию, — объясняет продюсер.

По предварительным данным, производство мульсериала для детей стартует в 2025 году.

Что важно понимать, именно "Мавка" стала самой кассовой анимацией за всю историю украинского кинопроката.

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