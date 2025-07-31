Крав гроші на закупівлях дронів — правоохоронці викрили начфіна бойової бригади ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки та БЕБ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командування Сухопутних військ ліквідували ще одну схему розкрадання оборонних коштів.

СБУ викрила на корупції начфіна бойової бригади ЗСУ

За результатами комплексних заходів на Київщині викрито начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, який привласнював гроші на закупівлі бойових дронів.

Йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які з’єднання використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку.

Щоб реалізувати оборудку, начфін бригади уклав декілька договорів за завищеними цінами з підприємством свого приятеля.

Тільки за одним із задокументованих епізодів фігуранти привласнили на закупівлі безпілотних систем майже 2 млн гривень. Поширити

За ці гроші можна було придбати ще декілька гуртових партій розвідувальних БпЛА, які в режимі 24/7 потрібні нашим воїнам для знищення рашистів на передовій.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розкрадання державних коштів.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено документацію, яка підтверджує оборудку.

На підставі зібраних доказів начфіну бригади та його спільнику-підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.