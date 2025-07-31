Воровал деньги на закупках дронов — правоохранители разоблачили начфина боевой бригады ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности и БЭБ при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командования Сухопутных войск ликвидировали еще одну схему хищения оборонных средств.
Главные тезисы
- Сотрудники военной контрразведки и СБУ ликвидировали схему хищения в боевой бригаде ВСУ, где начфин присваивал деньги на закупку дронов.
- Подозреваемый заключал завышенные договоры на закупку беспилотных систем, что привело к присвоению значительных сумм государственных средств.
- Расследование и судебно-экономическая экспертиза подтвердили факты хищения, и начфин бригады и его сообщников подозревают в преступлении по закону Украины.
СБУ разоблачила на коррупции начфина боевой бригады ВСУ
По результатам комплексных мероприятий в Киевской области разоблачен начальник финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, который присваивал деньги на закупки боевых дронов.
Речь идет о беспилотных авиационных комплексах, которые соединение использует для аэроразведки и корректировки артиллерийского огня по штурмовым группам окупантов на Краматорском направлении.
Чтобы реализовать сделку, начфин бригады заключил несколько договоров по завышенным ценам с предприятием своего приятеля.
За эти деньги можно было приобрести еще несколько оптовых разведывательных партий БПЛА, которые в режиме 24/7 нужны нашим воинам для уничтожения рашистов на передовой.
Инициированная правоохранителями судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты хищения государственных средств.
Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, подтверждающая сделку.
На основании собранных доказательств начфина бригады и его сообщник-предприниматель сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-