Воровал деньги на закупках дронов — правоохранители разоблачили начфина боевой бригады ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности и БЭБ при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командования Сухопутных войск ликвидировали еще одну схему хищения оборонных средств.

СБУ разоблачила на коррупции начфина боевой бригады ВСУ

По результатам комплексных мероприятий в Киевской области разоблачен начальник финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, который присваивал деньги на закупки боевых дронов.

Речь идет о беспилотных авиационных комплексах, которые соединение использует для аэроразведки и корректировки артиллерийского огня по штурмовым группам окупантов на Краматорском направлении.

Чтобы реализовать сделку, начфин бригады заключил несколько договоров по завышенным ценам с предприятием своего приятеля.

Только по одному из документированных эпизодов фигуранты присвоили на закупке беспилотных систем почти 2 млн гривен. Поделиться

За эти деньги можно было приобрести еще несколько оптовых разведывательных партий БПЛА, которые в режиме 24/7 нужны нашим воинам для уничтожения рашистов на передовой.

Инициированная правоохранителями судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты хищения государственных средств.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация, подтверждающая сделку.

На основании собранных доказательств начфина бригады и его сообщник-предприниматель сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.