Російська влада вчергове поскаржилася на «ігнорування інших ініціатив» закінчення війни в Україні. Натомість нелегітимний президент РФ Володимир Путін пропонує свої абсурдні “пропозиції” щодо мирних переговорів з Україною.

У РФ поскаржилися на “ігнорування інших ініціатив“ щодо закінчення війни в Україні

Про відмову Росії від участі у другому Саміті миру заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін.

У наявності черговий прояв шахрайства. Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних самітах брати участь не збираємося, — сказав заступник Лаврова. Поширити

Російськи “посадовець“ назвав «тупиковою та ультимативною формулою миру» та поскаржився на свідоме «ігнорування інших ініціатив» закінчення війни в Україні.

Пропагандистські ЗМІ

Заступник глави Радбезу РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв цинічно розмріявся про повну окупацію України.

Заступник глави Радбезу країни-агресорки в черговий раз виступив із образами на адресу президента Володимира Зеленського.

При цьому Медведєв заявив, що сценарій досягнення домовленностей між Україною та Росією за умови підтримки Заходом Києва фактично нереальний.

Однак, на думку Медведєва, у разі обрання іншого президента США можуть мати місце "нові ноти в рішучості" української еліти, яка "може почати переговори, поставивши військові дії на паузу".

Путін марить "перемовинами" з Україною

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін поїхав з офіційним візитом до В'єтнаму. Але й там не забув про свої абсурдні “пропозиції” щодо мирних переговорів з Україною, які російський диктатор озвучив перед Самітом миру у Швейцарії.

Під час відвідування В'єтнаму Путін виступив з промовою, більша частина якої була присвячена війні Росії проти України та “переговорам”, про які мріє диктатор РФ.

Путін стверджує, що перемовини щодо України можуть початися "навіть завтра", але Росія буде виходити з поточної ситуації.

Ворожі пропозиції щодо "врегулювання конфлікту" змінюватимуться залежно від ситуації на землі, заявив очільник країни-агресорки у столиці В'єтнаму Ханої під час пресконференції.

Звісно, російський диктатор говорив на свою улюблену тему — як Захід не хоче бачити його “мирних пропозицій”.