Страна-агрессор Россия оскорбительно высказалась по поводу украинской Формулы мира

Российские власти в очередной раз пожаловались на «игнорирование других инициатив» окончания войны в Украине. В то же время нелегитимный президент РФ Владимир Путин предлагает свои абсурдные "предложения" о мирных переговорах с Украиной.
Главные тезисы
- Российские власти снова проигнорировали украинскую Формулу мира и обвинили Украину в «игнорировании других инициатив» окончания войны.
- Так называемый заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично выразил желание о полной оккупации Украины.
- Российские власти отказались участвовать в мирных саммитах для урегулирования военной агрессии РФ против Украины.
В РФ пожаловались на "игнорирование других инициатив" по окончании войны в Украине
Об отказе России от участия во втором Саммите мира заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
Российский "чиновник" назвал "тупиковой и ультимативной формулой мира" и пожаловался на сознательное "игнорирование других инициатив" окончания войны в Украине.
Заместитель главы Совбеза РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев цинично размечтался о полной оккупации Украины.
Заместитель главы Совбеза страны-агрессорки в очередной раз выступил с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского.
При этом Медведев заявил, что сценарий достижения договоренностей между Украиной и Россией при поддержке Западом Киева фактически нереален.
Однако, по мнению Медведева, в случае избрания другого президента США могут произойти "новые ноты в решительности" украинской элиты, которая "может начать переговоры, поставив военные действия на паузу".
Путин грезит "переговорами" с Украиной
Нелегитимный президент России Владимир Путин уехал с официальным визитом во Вьетнам. Но и там не забыл о своих абсурдных "предложениях" о мирных переговорах с Украиной, которые российский диктатор озвучил перед Саммитом мира в Швейцарии.
Во время посещения Вьетнама Путин выступил с речью, большая часть которой была посвящена войне России против Украины и переговорам, о которых мечтает диктатор РФ.
Путин утверждает, что переговоры по Украине могут начаться "даже завтра", но Россия будет исходить из текущей ситуации.
Враждебные предложения по "урегулированию конфликта" будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил глава страны-агрессоры в столице Вьетнама Ханое во время пресс-конференции.
Конечно, российский диктатор говорил на свою любимую тему — как Запад не хочет видеть его мирные предложения.
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