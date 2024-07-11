Страна-агрессор Россия оскорбительно высказалась по поводу украинской Формулы мира
Категория
Мир
Дата публикации

Страна-агрессор Россия оскорбительно высказалась по поводу украинской Формулы мира

Михаил Галузин
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Источник:  online.ua

Российские власти в очередной раз пожаловались на «игнорирование других инициатив» окончания войны в Украине. В то же время нелегитимный президент РФ Владимир Путин предлагает свои абсурдные "предложения" о мирных переговорах с Украиной.

Главные тезисы

  • Российские власти снова проигнорировали украинскую Формулу мира и обвинили Украину в «игнорировании других инициатив» окончания войны.
  • Так называемый заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично выразил желание о полной оккупации Украины.
  • Российские власти отказались участвовать в мирных саммитах для урегулирования военной агрессии РФ против Украины.

В РФ пожаловались на "игнорирование других инициатив" по окончании войны в Украине

Об отказе России от участия во втором Саммите мира заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных саммитах участвовать не собираемся, – сказал заместитель Лаврова.

Российский "чиновник" назвал "тупиковой и ультимативной формулой мира" и пожаловался на сознательное "игнорирование других инициатив" окончания войны в Украине.

Пропагандистские СМИ

Заместитель главы Совбеза РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев цинично размечтался о полной оккупации Украины.

Заместитель главы Совбеза страны-агрессорки в очередной раз выступил с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского.

При этом Медведев заявил, что сценарий достижения договоренностей между Украиной и Россией при поддержке Западом Киева фактически нереален.

Однако, по мнению Медведева, в случае избрания другого президента США могут произойти "новые ноты в решительности" украинской элиты, которая "может начать переговоры, поставив военные действия на паузу".

Путин грезит "переговорами" с Украиной

Нелегитимный президент России Владимир Путин уехал с официальным визитом во Вьетнам. Но и там не забыл о своих абсурдных "предложениях" о мирных переговорах с Украиной, которые российский диктатор озвучил перед Саммитом мира в Швейцарии.

Во время посещения Вьетнама Путин выступил с речью, большая часть которой была посвящена войне России против Украины и переговорам, о которых мечтает диктатор РФ.

Путин утверждает, что переговоры по Украине могут начаться "даже завтра", но Россия будет исходить из текущей ситуации.

Враждебные предложения по "урегулированию конфликта" будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявил глава страны-агрессоры в столице Вьетнама Ханое во время пресс-конференции.

Конечно, российский диктатор говорил на свою любимую тему — как Запад не хочет видеть его мирные предложения.

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