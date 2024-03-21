Країни ЄС досі мають проблеми із допомогою Україні — The Economist

Як зазначається у матеріалі видання The Economist, для перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні Україні потрібні сильні союзники, які витрачають велику кількість коштів на військову підтримку і рішуче виступають проти агресії РФ.

Що не так із допомогою Україні від ЄС

Автори публікації зазначають, що найбільш віддані європейські партнери України або занадто незначні і не мають вирішального політичного впливу, або мають серйозні фінансові труднощі, або вагаються із рішучою допомогою.

Зазначається, що відповідно до документів, 30 країн ЄС, що також входять до НАТО, разом утримують другий за розмірами військовий бюджет у світі, який значно перевищує бюджет країни-агресорки.

Також підкреслюється, що економіка країн ЄС більша за економіку США, і значна кількість європейських країн дійсно прагне допомогти Україні.

Проблема полягає в тому, що атрибути, необхідні для хорошого союзника, розподілені нерівномірно. Більшість найбільш гучних прихильників України також є найменшими країнами блоку, наприклад, країни, Балтії чи Північної Європи, — пояснюється у матеріалі видання. Поширити

Журналісти до прикладу наводять Естонію, яка має найбільшу двосторонню допомогу Україні на душу населення з усіх країн ЄС, але населення країни становить лише 1,4 млн людей.

Що заважає країнам ЄС об’єднати зусилля для допомоги Україні

Деяким більшим країнам, як зазначається у публікації, не вистачає розумного фінансування.

Загальні витрати на оборону європейських членів НАТО у 2023 році були приблизно на 65 млрд доларів меншими, ніж вони були б, якби всі члени досягли мінімальної цілі альянсу в 2% ВВП

Зазначається, що більше половини наявного дефіциту припадає на низку країн, чий зовнішній та внутрішній борг перевищив 100% ВВП.

Наприклад, Італія, Іспанія та Франція є одними з найбільших країн ЄС, але останніми роками вони мали мало фінансових можливостей для інвестування у військовий потенціал

При цьому у матеріалі видання зазначається, що велика за розмірами і доволі заможна Німмеччина страждає від нерішучості власних політиків.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц досі відмовляється надавати Україні далекобійні ракети Taurus.

При цьому автори матеріалу підкреслюють, що вирішенням цих проблем мали б стати спільні зусилля країн ЄС.

Зазначається, що однією з найкращих ідей було б виділення спільної позики у розмірі 100 млрд євро для зміцнення оборони, за аналогією з фондом Євросоюзу Next Generation для боротьби з пандемією вартістю 750 мільярдів євро.