Как отмечается в материале The Economist, для победы в развязанной Россией преступной войне Украине нужны сильные союзники, которые тратят большое количество средств на военную поддержку и решительно выступают против агрессии РФ.

Что не так с помощью Украины от ЕС

Авторы публикации отмечают, что наиболее преданные европейские партнеры Украины либо слишком незначительны и не имеют решающего политического влияния, либо имеют серьезные финансовые трудности, либо сомневаются с решительной помощью.

Отмечается, что согласно документам, 30 стран ЕС, также входящих в НАТО, вместе содержат второй по размерам военный бюджет в мире, значительно превышающий бюджет страны-агрессоры.

Также подчеркивается, что экономика стран ЕС больше экономики США, и значительное количество европейских стран действительно стремится помочь Украине.

Проблема в том, что атрибуты, необходимые для хорошего союзника, распределены неравномерно. Большинство самых громких сторонников Украины также являются самыми маленькими странами блока, например, страны, Балтии или Северной Европы, — объясняется в издании. Поделиться

Журналисты, например, приводят Эстонию, которая имеет наибольшую двустороннюю помощь Украине на душу населения из всех стран ЕС, но население страны составляет всего 1,4 млн человек.

Что мешает странам ЕС объединить усилия для помощи Украине

Некоторым странам, как отмечается в публикации, не хватает разумного финансирования.

Общие расходы на оборону европейских членов НАТО в 2023 году были примерно на 65 млрд долларов меньше, чем они были бы, если бы все члены достигли минимальной цели альянса в 2% ВВП

Отмечается, что более половины дефицита приходится на ряд стран, чей внешний и внутренний долг превысил 100% ВВП.

Например, Италия, Испания и Франция являются одними из крупнейших стран ЕС, но в последние годы у них было мало финансовых возможностей для инвестирования в военный потенциал.

При этом в материале издания отмечается, что большая по размерам и достаточно богатая Германия страдает от нерешительности собственных политиков.

В частности, канцлер Олаф Шольц до сих пор отказывается предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

При этом авторы материала подчеркивают, что решением этих проблем должны стать совместные усилия стран ЕС.

Отмечается, что одной из лучших идей было бы выделение общего займа в размере 100 млрд евро для укрепления обороны по аналогии с фондом Евросоюза Next Generation для борьбы с пандемией стоимостью 750 миллиардов евро.