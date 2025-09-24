Українська фрідайверка Садурська вдруге за місяць виборола звання чемпіонки світу
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська фрідайверка Садурська вдруге за місяць виборола звання чемпіонки світу

Садурська
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська фрідайверка Катерина Садурська вдруге за місяць виграла чемпіонат світу під егідою Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу (AIDA) — перемогла у змаганнях у зануренні з постійною вагою без ластів серед жінок.

Головні тези:

  • Катерина Садурська виграла чемпіонат світу з фрідайвінгу вдруге за місяць в дисципліні занурення з постійною вагою без ластів серед жінок.
  • У фіналі чемпіонату українка посіла перше місце, показавши результат у 75 метрів і випередивши суперниць.
  • Садурська є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи з фрідайвінгу, а також установила рекорд України у вільному зануренні на глибину у 92 метри.

Садурська знову стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

У кіпрському Лімассолі 23 вересня розпочався 35-й в історії чемпіонат світу з фрідайвінгу під егідою AIDA. У перший змагальний день відбулися змагання у дисципліні CNF — занурення з постійною вагою без ластів серед жінок.

У змаганнях взяло участь 39 фрідайверок, серед яких одна українка — світова рекордсменка у дисципліні Катерина Садурська, яка утримує найкращий результат у 84 м.

Українська фрідайверка показала найкращий результат серед усіх учасниць — 75 м — і стала чемпіонкою світу. Угорку Жофію Торучік, яка стала другою, Садурська здолала на три метри, а третю хорватку Санду Делію — на сім.

Таким чином українка вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу. У вересні Катерина перемогла на ЧС під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) у тому ж зануренні з постійною вагою без ластів.

33-річна Катерина Садурська була учасницею Олімпійських ігор-2016. Вона — дворазова чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів Європи з водних видів спорту.

Шестиразова чемпіонка світу у фрідайвінгу під егідою CMAS. Вперше виборола "золото" у 2022 році у вільному зануренні по тросу (FIM), захистила звання у 2023-му та 2024-му. Також з 2022 по 2024 роки тріумфувала у CNF.

У жовтні 2022 року Катерина Садурська встановила рекорд України у вільному зануренні: спортсменка пірнула на глибину у 92 метри.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Це рекорд. Катерина Садурська втретє стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу
Катерина Садурська
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Історичний рекорд. Українська фрідайверка Садурська пірнула на глибину 82 м
Садурська
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Садурська виборола звання чемпіонки світу з фрідайвінгу
Міністерство молоді та спорту України
Садурська

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?