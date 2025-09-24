Українська фрідайверка Садурська вдруге за місяць виборола звання чемпіонки світу

Українська фрідайверка Катерина Садурська вдруге за місяць виграла чемпіонат світу під егідою Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу (AIDA) — перемогла у змаганнях у зануренні з постійною вагою без ластів серед жінок.
Головні тези:
- Катерина Садурська виграла чемпіонат світу з фрідайвінгу вдруге за місяць в дисципліні занурення з постійною вагою без ластів серед жінок.
- У фіналі чемпіонату українка посіла перше місце, показавши результат у 75 метрів і випередивши суперниць.
- Садурська є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи з фрідайвінгу, а також установила рекорд України у вільному зануренні на глибину у 92 метри.
Садурська знову стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу
У кіпрському Лімассолі 23 вересня розпочався 35-й в історії чемпіонат світу з фрідайвінгу під егідою AIDA. У перший змагальний день відбулися змагання у дисципліні CNF — занурення з постійною вагою без ластів серед жінок.
У змаганнях взяло участь 39 фрідайверок, серед яких одна українка — світова рекордсменка у дисципліні Катерина Садурська, яка утримує найкращий результат у 84 м.
Українська фрідайверка показала найкращий результат серед усіх учасниць — 75 м — і стала чемпіонкою світу. Угорку Жофію Торучік, яка стала другою, Садурська здолала на три метри, а третю хорватку Санду Делію — на сім.
33-річна Катерина Садурська була учасницею Олімпійських ігор-2016. Вона — дворазова чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів Європи з водних видів спорту.
Шестиразова чемпіонка світу у фрідайвінгу під егідою CMAS. Вперше виборола "золото" у 2022 році у вільному зануренні по тросу (FIM), захистила звання у 2023-му та 2024-му. Також з 2022 по 2024 роки тріумфувала у CNF.
У жовтні 2022 року Катерина Садурська встановила рекорд України у вільному зануренні: спортсменка пірнула на глибину у 92 метри.
