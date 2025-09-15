Українка Садурська виборола звання чемпіонки світу з фрідайвінгу

Українка Катерина Садурська виборола звання чемпіонки світу з фрідайвінгу Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) у Греції.
Головні тези:
- Катерина Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу у дисципліні CNF з результатом 76 метрів.
- Це вже сьоме золото української фрідайверки на світових першостях, а також її другий світовий рекорд у цій дисципліні.
- Садурська активно здобуває перемоги та підтверджує свій професіоналізм у світі фрідайвінгу.
Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу
Наша титулована спортсменка перемогла у своїй коронній дисципліні «постійна вага без ластів» (CNF, Constant Weight No Fins) з результатом 76 м.
Це вже сьоме «золото» харківської фрідайверки на світових першостях.
Саме у цій дисципліні Садурська минулого року встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу AIDA у Домініканській Республіці — 84 м.
