Українка Садурська виборола звання чемпіонки світу з фрідайвінгу
Українка Садурська виборола звання чемпіонки світу з фрідайвінгу

Міністерство молоді та спорту України
Садурська

Українка Катерина Садурська виборола звання чемпіонки світу з фрідайвінгу Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) у Греції.

Головні тези:

  • Катерина Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу у дисципліні CNF з результатом 76 метрів.
  • Це вже сьоме золото української фрідайверки на світових першостях, а також її другий світовий рекорд у цій дисципліні.
  • Садурська активно здобуває перемоги та підтверджує свій професіоналізм у світі фрідайвінгу.

Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

Наша титулована спортсменка перемогла у своїй коронній дисципліні «постійна вага без ластів» (CNF, Constant Weight No Fins) з результатом 76 м.

Це вже сьоме «золото» харківської фрідайверки на світових першостях.

Саме у цій дисципліні Садурська минулого року встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу AIDA у Домініканській Республіці — 84 м.

