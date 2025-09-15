Українка Садурська виборола звання чемпіонки світу з фрідайвінгу

Українка Катерина Садурська виборола звання чемпіонки світу з фрідайвінгу Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) у Греції.

Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

Наша титулована спортсменка перемогла у своїй коронній дисципліні «постійна вага без ластів» (CNF, Constant Weight No Fins) з результатом 76 м.

Це вже сьоме «золото» харківської фрідайверки на світових першостях.

Саме у цій дисципліні Садурська минулого року встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу AIDA у Домініканській Республіці — 84 м.