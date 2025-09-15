Украинка Садурская завоевала звание чемпионки мира по фридайвингу
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинка Садурская завоевала звание чемпионки мира по фридайвингу

Министерство молодежи и спорта Украины
Садурская
Украинка Екатерина Садурская завоевала звание чемпионки мира по фридайвингу Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) в Греции.

Главные тезисы

  • Екатерина Садурская завоевала звание чемпионки мира по фридайвингу в дисциплине CNF на чемпионате CMAS в Греции.
  • Спортсменка установила новый мировой рекорд в дисциплине CNF, достигнув глубины в 76 метров, подтверждая свой высокий профессионализм.
  • Это уже седьмое золото Екатерины Садурской на мировых первенствах по фридайвингу, что свидетельствует о ее выдающихся спортивных навыках.

Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу

Наша титулованная спортсменка победила в своей коронной дисциплине постоянный вес без ластов (CNF, Constant Weight No Fins) с результатом 76 м.

Это уже седьмое золото харьковской фридайверки на мировых первенствах.

Именно в этой дисциплине Садурская в прошлом году установила мировой рекорд на чемпионате мира AIDA в Доминиканской Республике — 84 м.

