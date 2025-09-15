Украинка Садурская завоевала звание чемпионки мира по фридайвингу

Украинка Екатерина Садурская завоевала звание чемпионки мира по фридайвингу Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) в Греции.
Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу
Наша титулованная спортсменка победила в своей коронной дисциплине постоянный вес без ластов (CNF, Constant Weight No Fins) с результатом 76 м.
Это уже седьмое золото харьковской фридайверки на мировых первенствах.
Именно в этой дисциплине Садурская в прошлом году установила мировой рекорд на чемпионате мира AIDA в Доминиканской Республике — 84 м.
