Украинская фридайверка Садурская второй раз за месяц стала чемпионкой мира

Украинская фридайверка Екатерина Садурская во второй раз за месяц выиграла чемпионат мира под эгидой Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA) — победила в соревнованиях в погружении с постоянным весом без ласт среди женщин.
Главные тезисы
- Екатерина Садурская выиграла чемпионат мира по фридайвингу во второй раз за месяц в дисциплине погружения с постоянным весом без ласт среди женщин.
- Она является многократной чемпионкой мира и Европы по фридайвингу, установила рекорд Украины в свободном погружении на глубину 92 метра.
- В сентябре 2022 года Садурская победила на ЧМ по фридайвингу под эгидой CMAS и защитила титул чемпионки мира в дисциплине погружения с постоянным весом без ластов.
Садурская снова стала чемпионкой мира по фридайвингу
В кипрском Лимассоле 23 сентября начался 35-й в истории чемпионат мира по фридайвингу под эгидой AIDA. В первый соревновательный день состоялись соревнования по дисциплине CNF — погружение с постоянным весом без ластов среди женщин.
В соревнованиях приняли участие 39 фридайверок, среди которых одна украинка — мировая рекордсменка в дисциплине Екатерина Садурская, которая удерживает лучший результат в 84 м.
Украинская фридайверка показала лучший результат среди всех участниц — 75 м — и стала чемпионкой мира. Ставшая второй венгерку Жофию Торручик Садурская одолела на три метра, а третью хорватку Санду Делию — на семь.
33-летняя Екатерина Садурская была участницей Олимпийских игр-2016. Она — двукратная чемпионка и многократный призер чемпионатов Европы по водным видам спорта.
Шестикратная чемпионка мира во фридайвинге под эгидой CMAS. Впервые добыла в борьбе "золото" в 2022 году в свободном погружении по тросу (FIM), защитила звание в 2023-м и 2024-м. Также с 2022 по 2024 годы торжествовала в CNF.
В октябре 2022 года Екатерина Садурская установила рекорд Украины в свободном погружении: спортсменка нырнула на глубину в 92 метра.
