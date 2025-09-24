Украинская фридайверка Садурская второй раз за месяц стала чемпионкой мира

Украинская фридайверка Екатерина Садурская во второй раз за месяц выиграла чемпионат мира под эгидой Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA) — победила в соревнованиях в погружении с постоянным весом без ласт среди женщин.

Садурская снова стала чемпионкой мира по фридайвингу

В кипрском Лимассоле 23 сентября начался 35-й в истории чемпионат мира по фридайвингу под эгидой AIDA. В первый соревновательный день состоялись соревнования по дисциплине CNF — погружение с постоянным весом без ластов среди женщин.

В соревнованиях приняли участие 39 фридайверок, среди которых одна украинка — мировая рекордсменка в дисциплине Екатерина Садурская, которая удерживает лучший результат в 84 м.

Украинская фридайверка показала лучший результат среди всех участниц — 75 м — и стала чемпионкой мира. Ставшая второй венгерку Жофию Торручик Садурская одолела на три метра, а третью хорватку Санду Делию — на семь.

Таким образом, украинка второй раз за месяц стала чемпионкой мира по фридайвингу. В сентябре Екатерина победила на ЧМ под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) в том же погружении с постоянным весом без ластов.

33-летняя Екатерина Садурская была участницей Олимпийских игр-2016. Она — двукратная чемпионка и многократный призер чемпионатов Европы по водным видам спорта.

Шестикратная чемпионка мира во фридайвинге под эгидой CMAS. Впервые добыла в борьбе "золото" в 2022 году в свободном погружении по тросу (FIM), защитила звание в 2023-м и 2024-м. Также с 2022 по 2024 годы торжествовала в CNF.

В октябре 2022 года Екатерина Садурская установила рекорд Украины в свободном погружении: спортсменка нырнула на глубину в 92 метра.