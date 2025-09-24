Украинская фридайверка Садурская второй раз за месяц стала чемпионкой мира
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская фридайверка Садурская второй раз за месяц стала чемпионкой мира

Садурская
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская фридайверка Екатерина Садурская во второй раз за месяц выиграла чемпионат мира под эгидой Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA) — победила в соревнованиях в погружении с постоянным весом без ласт среди женщин.

Главные тезисы

  • Екатерина Садурская выиграла чемпионат мира по фридайвингу во второй раз за месяц в дисциплине погружения с постоянным весом без ласт среди женщин.
  • Она является многократной чемпионкой мира и Европы по фридайвингу, установила рекорд Украины в свободном погружении на глубину 92 метра.
  • В сентябре 2022 года Садурская победила на ЧМ по фридайвингу под эгидой CMAS и защитила титул чемпионки мира в дисциплине погружения с постоянным весом без ластов.

Садурская снова стала чемпионкой мира по фридайвингу

В кипрском Лимассоле 23 сентября начался 35-й в истории чемпионат мира по фридайвингу под эгидой AIDA. В первый соревновательный день состоялись соревнования по дисциплине CNF — погружение с постоянным весом без ластов среди женщин.

В соревнованиях приняли участие 39 фридайверок, среди которых одна украинка — мировая рекордсменка в дисциплине Екатерина Садурская, которая удерживает лучший результат в 84 м.

Украинская фридайверка показала лучший результат среди всех участниц — 75 м — и стала чемпионкой мира. Ставшая второй венгерку Жофию Торручик Садурская одолела на три метра, а третью хорватку Санду Делию — на семь.

Таким образом, украинка второй раз за месяц стала чемпионкой мира по фридайвингу. В сентябре Екатерина победила на ЧМ под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) в том же погружении с постоянным весом без ластов.

33-летняя Екатерина Садурская была участницей Олимпийских игр-2016. Она — двукратная чемпионка и многократный призер чемпионатов Европы по водным видам спорта.

Шестикратная чемпионка мира во фридайвинге под эгидой CMAS. Впервые добыла в борьбе "золото" в 2022 году в свободном погружении по тросу (FIM), защитила звание в 2023-м и 2024-м. Также с 2022 по 2024 годы торжествовала в CNF.

В октябре 2022 года Екатерина Садурская установила рекорд Украины в свободном погружении: спортсменка нырнула на глубину в 92 метра.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Это рекорд. Екатерина Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу
Екатерина Садурская
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Исторический рекорд. Украинская фридайверка Садурская нырнула на глубину 82 м
Садурская
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Садурская завоевала звание чемпионки мира по фридайвингу
Министерство молодежи и спорта Украины
Садурская

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?