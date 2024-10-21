Кремль почав активно усувати від влади генералів-корупціонерів — розвідка Британії

У Москві тривають звільнення генералів, звинувачених у корупції. Зокрема вони охопили не лише Міністерство оборони, але й інші силові відомства.

У Москві проводять масштабну чистку генералів-корупціонерів

Як зазначає британська розвідка, 7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили про нові звинувачення проти колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, який уже був звинувачений у квітні 2024 року.

Перше звинувачення стосується розкрадання 200 млн рублів під час закупівлі поромних суден для Керченської протоки, які зазнали пошкоджень під час війни. Друге — розкрадання 3 млрд рублів із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 October 2024.



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Британська розвідка повідомляє, що звинувачення проти високопоставлених російських військових чиновників продовжують накопичуватись, що свідчить про наймасштабніше переслідування чиновників нижче урядового рівня.

Російські ЗМІ також повідомляють про звільнення восьми генералів з відомств, як-от Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань, імовірно через корупційні скандали.

Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Путін таємно відправив у відставку групу силовиків

Російський диктатор Володимир Путін підписав закритий указ, яким відправив у відставку велику групу силовиків. Як зазначає “ВЧК-ОДПУ”, згідно з указом російського диктатора Путіна своїх постів втратили:

голова СУ СКР по Ставропольському краю Ігор Іванов;

голова СУ СКР по Воронезькій області Кирило Левіта;

заступник начальника ГУ МВС у Саратовській області Ростислав Лісніков;

заступник директора Департаменту оперативного управління МНС Олександр Молчанов;

начальник ГУ МНС у Московській області Сергій Полєтикін.

Також указом Путін звільнив з посад керівника управління контролю за слідчими органами ДСУ СКР Сергія Проконова, голову СУ СКР з Бурятії В'ячеслав Сухоруков; начальника Управління цифрової трансформації ФСВП Олексій Тимченко (заарештований за звинуваченням у корупції), начальника ГУ МНС по Ростовській області Сергій Філіппов.

Натомість Путін провів призначення у силовому блоці.