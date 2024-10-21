Кремль почав активно усувати від влади генералів-корупціонерів — розвідка Британії

У Москві тривають звільнення генералів, звинувачених у корупції. Зокрема вони охопили не лише Міністерство оборони, але й інші силові відомства.
Головні тези:
- Кремль почав активну чистку генералів, звинувачених у корупції, що охоплює різні силові структури, не лише Міноборони.
- Нові звинувачення проти високопосадовців свідчать про масштабне переслідування чиновників нижче урядового рівня.
- Путін таємно відправив у відставку велику групу силовиків, в тому числі керівників різних відомств, звинувачених у корупційних схемах.
- Чистка генералів у Кремлі може свідчити про розширення репресій проти корупції за межі оборонного сектору в Росії.
У Москві проводять масштабну чистку генералів-корупціонерів
Як зазначає британська розвідка, 7 жовтня 2024 року російські ЗМІ повідомили про нові звинувачення проти колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, який уже був звинувачений у квітні 2024 року.
Перше звинувачення стосується розкрадання 200 млн рублів під час закупівлі поромних суден для Керченської протоки, які зазнали пошкоджень під час війни. Друге — розкрадання 3 млрд рублів із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 21, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LmYJj7eiUU#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nc6BBTXmus
Британська розвідка повідомляє, що звинувачення проти високопоставлених російських військових чиновників продовжують накопичуватись, що свідчить про наймасштабніше переслідування чиновників нижче урядового рівня.
Російські ЗМІ також повідомляють про звільнення восьми генералів з відомств, як-от Слідчий комітет, Міністерство з надзвичайних ситуацій та Федеральна служба виконання покарань, імовірно через корупційні скандали.
Путін таємно відправив у відставку групу силовиків
Російський диктатор Володимир Путін підписав закритий указ, яким відправив у відставку велику групу силовиків. Як зазначає “ВЧК-ОДПУ”, згідно з указом російського диктатора Путіна своїх постів втратили:
голова СУ СКР по Ставропольському краю Ігор Іванов;
голова СУ СКР по Воронезькій області Кирило Левіта;
заступник начальника ГУ МВС у Саратовській області Ростислав Лісніков;
заступник директора Департаменту оперативного управління МНС Олександр Молчанов;
начальник ГУ МНС у Московській області Сергій Полєтикін.
Також указом Путін звільнив з посад керівника управління контролю за слідчими органами ДСУ СКР Сергія Проконова, голову СУ СКР з Бурятії В'ячеслав Сухоруков; начальника Управління цифрової трансформації ФСВП Олексій Тимченко (заарештований за звинуваченням у корупції), начальника ГУ МНС по Ростовській області Сергій Філіппов.
Натомість Путін провів призначення у силовому блоці.
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