Кремль начал активно устранять от власти генералов-коррупционеров — разведка Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль начал активно устранять от власти генералов-коррупционеров — разведка Британии

Минобороны Британии
Кремль начал активно устранять от власти генералов-коррупционеров — разведка Британии
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В Москве продолжаются увольнения генералов, обвиненных в коррупции. В частности, они охватили не только Министерство обороны, но и другие силовые ведомства.

Главные тезисы

  • Кремль начал активную борьбу с коррупцией, увольняя генералов, обвиненных в хищениях среди высокопоставленных военных чиновников.
  • Британская разведка отмечает усиление преследования чиновников ниже правительственного уровня, что может свидетельствовать о широком масштабе репрессий.
  • Путин секретно выводит из строя большую группу силовиков, подписав закрытый указ об увольнениях и отправках на должности.
  • Указ включает руководителей СУ СКР, ГУ МВД, ГУ МЧС и других ведомств, охватывая ряд регионов России.

В Москве проводят масштабную чистку генералов-коррупционеров

Как отмечает британская разведка, 7 октября 2024 года российские СМИ сообщили о новых обвинениях против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который уже был обвинен в апреле 2024 года.

Первое обвинение касается хищения 200 млн рублей при закупке паромных судов для Керченского пролива, которые получили повреждения во время войны. Второе — хищение 3 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" при покупке иностранной валюты.

Британская разведка сообщает, что обвинения против высокопоставленных российских военных чиновников продолжают накапливаться, что свидетельствует о масштабном преследовании чиновников ниже правительственного уровня.

Российские СМИ также сообщают об увольнении восьми генералов из ведомств, таких как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральная служба исполнения наказаний, предположительно из-за коррупционных скандалов.

Если это правда, это может быть потенциальным индикатором того, что репрессии против коррупции выходят за пределы их прежней узкой направленности на оборонный сектор, отмечают в Минобороны Британии.

Путин тайно отправил в отставку группу силовиков

Российский диктатор Владимир Путин подписал закрытый указ, отправивший в отставку большую группу силовиков. Как отмечает "ВЧК-ОГПУ", согласно указу российского диктатора Путина свои посты потеряли:

  • глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов;

  • глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левита;

  • заместитель начальника ГУ МВД в Саратовской области Ростислав Лисников;

  • заместитель директора Департамента оперативного управления МЧС Александр Молчанов;

  • начальник ГУ МЧС в Московской области Сергей Полетикин.

Также указом Путин уволил с должностей руководителя управления контроля за следственными органами ГСУ СКР Сергея Проконова, главу СУ СКР из Бурятии Вячеслав Сухоруков; начальника Управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко (арестован по обвинению в коррупции), начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Путин же провел назначение в силовом блоке.

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