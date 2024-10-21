Кремль начал активно устранять от власти генералов-коррупционеров — разведка Британии

В Москве продолжаются увольнения генералов, обвиненных в коррупции. В частности, они охватили не только Министерство обороны, но и другие силовые ведомства.
Главные тезисы
- Кремль начал активную борьбу с коррупцией, увольняя генералов, обвиненных в хищениях среди высокопоставленных военных чиновников.
- Британская разведка отмечает усиление преследования чиновников ниже правительственного уровня, что может свидетельствовать о широком масштабе репрессий.
- Путин секретно выводит из строя большую группу силовиков, подписав закрытый указ об увольнениях и отправках на должности.
- Указ включает руководителей СУ СКР, ГУ МВД, ГУ МЧС и других ведомств, охватывая ряд регионов России.
В Москве проводят масштабную чистку генералов-коррупционеров
Как отмечает британская разведка, 7 октября 2024 года российские СМИ сообщили о новых обвинениях против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который уже был обвинен в апреле 2024 года.
Первое обвинение касается хищения 200 млн рублей при закупке паромных судов для Керченского пролива, которые получили повреждения во время войны. Второе — хищение 3 млрд рублей из банка "Интеркоммерц" при покупке иностранной валюты.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 21, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LmYJj7eiUU#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nc6BBTXmus
Британская разведка сообщает, что обвинения против высокопоставленных российских военных чиновников продолжают накапливаться, что свидетельствует о масштабном преследовании чиновников ниже правительственного уровня.
Российские СМИ также сообщают об увольнении восьми генералов из ведомств, таких как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральная служба исполнения наказаний, предположительно из-за коррупционных скандалов.
Путин тайно отправил в отставку группу силовиков
Российский диктатор Владимир Путин подписал закрытый указ, отправивший в отставку большую группу силовиков. Как отмечает "ВЧК-ОГПУ", согласно указу российского диктатора Путина свои посты потеряли:
глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов;
глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левита;
заместитель начальника ГУ МВД в Саратовской области Ростислав Лисников;
заместитель директора Департамента оперативного управления МЧС Александр Молчанов;
начальник ГУ МЧС в Московской области Сергей Полетикин.
Также указом Путин уволил с должностей руководителя управления контроля за следственными органами ГСУ СКР Сергея Проконова, главу СУ СКР из Бурятии Вячеслав Сухоруков; начальника Управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко (арестован по обвинению в коррупции), начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.
Путин же провел назначение в силовом блоке.
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