Кремль посилив контроль над завербованими найманцями на фронті — причина
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Кремль посилив контроль над завербованими найманцями на фронті — причина

Міноборони Британії
Кремль посилив контроль над завербованими найманцями на фронті — причина

Міноборони Росії дедалі більше централізує командування та контроль над нерегулярними силами. Це, швидше за все, полегшить їхнє використання у наступальних операціях в Україні.

Головні тези:

  • Міноборони Росії створило “добровольчий корпус” для централізації управління найманцями на фронті, що може полегшити їхнє використання у наступальних операціях в Україні.
  • Нерегулярні сили Росії мають обмежену підтримку та є вразливішими, ніж регулярні формування, що призводить до вищого рівня втрат серед найманців.
  • Росія вербує найманців з різних країн, включаючи жителів Непалу, що негативно впливає на міжнародні відносини та викликає обурення урядів.
  • Приклад найманця армії РФ із Сомалі свідчить про широкомасштабне вербування іноземців для участі в конфлікті в Україні.

Росія взяла під контроль усі угруповання найманців на фронті

Як зазначається у зведенні, у лютому 2023 року військове відомство Росії створило "добровольчий корпус", який об'єднав під єдиною системою управління та контролю понад 20 тисяч найманців, резервістів та колишніх ув'язнених, які служать у численних іррегулярних підрозділах.

За даними британської розвідки, з моменту створення "добровольчого корпусу" нерегулярні сили все частіше використовуються в наступальних операціях, для яких мало підходять. Нерегулярні формування Росії є переважно підрозділи легкої піхоти, яким бракує інтегрованої артилерійської чи авіаційної підтримки, що робить їх вразливішими, ніж російські регулярні формування.

Отже, протягом останніх 9 місяців у російських іррегулярних підрозділах спостерігався пропорційно вищий рівень втрат, ніж у російських регулярних підрозділах, — йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

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