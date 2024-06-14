Кремль посилив контроль над завербованими найманцями на фронті — причина

Міноборони Росії дедалі більше централізує командування та контроль над нерегулярними силами. Це, швидше за все, полегшить їхнє використання у наступальних операціях в Україні.

Росія взяла під контроль усі угруповання найманців на фронті

Як зазначається у зведенні, у лютому 2023 року військове відомство Росії створило "добровольчий корпус", який об'єднав під єдиною системою управління та контролю понад 20 тисяч найманців, резервістів та колишніх ув'язнених, які служать у численних іррегулярних підрозділах.

За даними британської розвідки, з моменту створення "добровольчого корпусу" нерегулярні сили все частіше використовуються в наступальних операціях, для яких мало підходять. Нерегулярні формування Росії є переважно підрозділи легкої піхоти, яким бракує інтегрованої артилерійської чи авіаційної підтримки, що робить їх вразливішими, ніж російські регулярні формування.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 June 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Z1jVFuNkk7 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XyLTVFIkra — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2024

Отже, протягом останніх 9 місяців у російських іррегулярних підрозділах спостерігався пропорційно вищий рівень втрат, ніж у російських регулярних підрозділах, — йдеться у повідомленні Міноборони Британії. Поширити

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.