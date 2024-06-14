Кремль усилил контроль над завербованными наемниками на фронте — причина

Минобороны России все больше централизует командование и контроль над нерегулярными силами. Это скорее всего облегчит их использование в наступательных операциях в Украине.

Россия взяла под контроль все группировки наемников на фронте

Как отмечается в своде, в феврале 2023 года военное ведомство России создало "добровольческий корпус", объединивший под единой системой управления и контроля более 20 тысяч наемников, резервистов и бывших заключенных, служащих в многочисленных иррегулярных подразделениях.

По данным британской разведки, с момента создания "добровольческого корпуса" нерегулярные силы все чаще используются в наступательных операциях, для которых мало подходят. Нерегулярные формирования России представляют собой преимущественно подразделения легкой пехоты, которым не хватает интегрированной артиллерийской или авиационной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем российские регулярные формирования.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 June 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Z1jVFuNkk7 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XyLTVFIkra — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2024

Итак, за последние 9 месяцев в российских иррегулярных подразделениях наблюдался пропорционально более высокий уровень потерь, чем в российских регулярных подразделениях, — говорится в сообщении Минобороны Британии. Поделиться

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.