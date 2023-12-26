Кремль поширює тези про проблеми із допомогою Україні з боку ЄС — ОП

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, кремлівська пропаганда маніпулює інформаційною темою нібито проблем із допомогою Україні з боку ЄС.
Як Кремль використовує недостовірну інформацію для поширення власної пропаганди
Зокрема, у коментарі журналістам видання Report Подоляк зазначив, що одним з головних політичних меседжів кремлівської пропаганди є твердження, що серед країн ЄС існують протиріччя у питанні надання подальшої допомоги Україні.
Радник ОП пояснив, що Україна може витрачати виключно кошти з власного бюджету на фінансування потреб оборони та Збройних сил, а кошти від партнерів використовуються на підтримку соціальних програм.
Він додав, що буквально до цього року суми, які отримувала Україна від партнерів у якості допомоги, складали від 200 до 600 млн євро.
Наразі ж мова йде про отримання пакетів допомоги на суми у мільярди євро.
Чи зможе Угорщина завадити допомозі Україні з боку ЄС
Радник голови ОП також прокоментував питання щодо вето Угорщини на надання підтримки Україні.
На його думку, колективне рішення країн ЄС щодо виділення Україні 50 млрд євро в рамках військової допомоги та на задоволення соціальних потреб має бути ухвалене вже у січні наступного року.