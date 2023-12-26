Кремль поширює тези про проблеми із допомогою Україні з боку ЄС — ОП

Як Кремль використовує недостовірну інформацію для поширення власної пропаганди

Зокрема, у коментарі журналістам видання Report Подоляк зазначив, що одним з головних політичних меседжів кремлівської пропаганди є твердження, що серед країн ЄС існують протиріччя у питанні надання подальшої допомоги Україні.

Радник ОП пояснив, що Україна може витрачати виключно кошти з власного бюджету на фінансування потреб оборони та Збройних сил, а кошти від партнерів використовуються на підтримку соціальних програм.

З боку наших європейських партнерів є значне збільшення програм підтримки. Національні уряди окремих країн збільшують бюджети на військові пакети та на фінансову допомогу Україні. Це Німеччина, Голландія, Швеція, Данія, Норвегія, практично всі країни поступово збільшують пакети прямої військової та фінансової допомоги, - зазначив Подоляк. Поширити

Він додав, що буквально до цього року суми, які отримувала Україна від партнерів у якості допомоги, складали від 200 до 600 млн євро.

Наразі ж мова йде про отримання пакетів допомоги на суми у мільярди євро.

Чи зможе Угорщина завадити допомозі Україні з боку ЄС

Радник голови ОП також прокоментував питання щодо вето Угорщини на надання підтримки Україні.

Це не блокування з боку якоїсь держави. У ЄС 27 членів, один із яких феноменальний – Угорщина. Віктор Орбан вважає, що необхідно зробити все, щоб ЄС став якнайслабшим. Ми маємо продовжити діалог із Угорщиною, - пояснив Подоляк. Поширити

На його думку, колективне рішення країн ЄС щодо виділення Україні 50 млрд євро в рамках військової допомоги та на задоволення соціальних потреб має бути ухвалене вже у січні наступного року.