Кремль распространяет тезисы о проблемах с помощью Украины со стороны ЕС — ОП

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, кремлевская пропаганда манипулирует информационной темой якобы проблем с помощью Украины со стороны ЕС.

Как Кремль использует недостоверную информацию для распространения своей пропаганды

В частности, в комментарии журналистам издания Report Подоляк отметил, что одним из главных политических месседжей кремлевской пропаганды является утверждение, что среди стран ЕС существуют противоречия по вопросу предоставления дальнейшей помощи Украине.

Советник ОП объяснил, что Украина может тратить исключительно средства из собственного бюджета на финансирование потребностей обороны и Вооруженных сил, а средства от партнеров используются для поддержки социальных программ.

Со стороны наших европейских партнеров есть значительное увеличение программ поддержки. Национальные правительства отдельных стран увеличивают бюджеты на военные пакеты и финансовую помощь Украине. Это Германия, Голландия, Швеция, Дания, Норвегия, практически все страны постепенно увеличивают пакеты прямой военной и финансовой помощи, отметил Подоляк. Поделиться

Он добавил, что буквально к этому году суммы, получаемые Украиной от партнеров в качестве помощи, составляли от 200 до 600 млн евро.

Пока же речь идет о получении пакетов помощи на суммы в миллиарды евро.

Сможет ли Венгрия помешать помощи Украине со стороны ЕС

Советник главы ОП также прокомментировал вопрос вето Венгрии на оказание поддержки Украине.

Это не блокирование со стороны какого-либо государства. В ЕС 27 членов, один из которых феноменальный – Венгрия. Виктор Орбан считает, что необходимо сделать все, чтобы ЕС стал слабее. Мы должны продолжить диалог с Венгрией, – пояснил Подоляк. Поделиться

По его мнению, коллективное решение стран ЕС относительно выделения Украине 50 млрд евро в рамках военной помощи и удовлетворения социальных потребностей должно быть принято уже в январе следующего года.

Диалоги с Орбаном пройдут на уровне ЕС и Еврокомиссии. Мы обсудим некоторые удивительные попытки заблокировать помощь Украине, - отметил представитель ОП. Поделиться

Подоляк накануне Рождества выступил с жестким обращением к миру.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в большом интервью online.ua в канун Рождества жестко обратился к миру, отвечая на вопросы журналистки, которым, по мнению советника, будет основной месседж Украины миру в следующем 2024 году.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поделился планами и вызовами, которые ставит перед собой команда президента на 2024 год.

На вопрос журналистки, каким будет основной месседж Украины всему цивилизованному миру в 2024 году, он ответил: