За інформацією західних журналістів та аналітиків, продовження злочинної війни проти України вже найближчим часом ризикує позбавити Кремль усіх наявних фінансових резервів та змусити йти на непопулярні кроки, загострюючи ситуацію у російському суспільстві.
Чим погрожує Росії економічно продовження злочинної війни проти України
За інформацією журналістів видання, вже у цьому році злочинне кремлівське керівництво зіткнеться із проблемою тиску зростання витрат на війну проти України та фінансування оборонної сфери.
Протягом цього військово-політичне керівництво РФ планує збільшити витрати на оборону на 68% у порівнянні із минулим роком.
Автори матеріалу роблять висновок, що фінансові резерви Росії дуже скоро можуть вичерпатись і керівництву доведеться підвищувати податки у дуже економічно складному для громадян становищі.
Які ще загрози існують для режиму Путіна в Росії
Журналісти зазначають, що окрему загрозу для кремлівського режиму становитиме російська молодь.
Автори матеріалу зазначають, що більшість росіян тільки зараз починають відчувати втрати та позбавлення через розв’язану Росією злочинну війну проти України.
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