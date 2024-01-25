Кремль ризикує дуже скоро залишитись без грошей через війну — WP

За інформацією західних журналістів та аналітиків, продовження злочинної війни проти України вже найближчим часом ризикує позбавити Кремль усіх наявних фінансових резервів та змусити йти на непопулярні кроки, загострюючи ситуацію у російському суспільстві.

Чим погрожує Росії економічно продовження злочинної війни проти України

За інформацією журналістів видання, вже у цьому році злочинне кремлівське керівництво зіткнеться із проблемою тиску зростання витрат на війну проти України та фінансування оборонної сфери.

Протягом цього військово-політичне керівництво РФ планує збільшити витрати на оборону на 68% у порівнянні із минулим роком.

У поєднанні з витратами на правоохоронні органи військові будуть споживати 40% бюджету країни. Звідки візьмуться гроші? Враховуючи стабільні ціни на нафту та експорт природного газу, більша частина якого раніше йшла до Західної Європи, знизився приблизно на 60% порівняно з 2021 роком, річний дохід держави від цих джерел скоротився на 24%. Якщо не буде ширшої війни на Близькому Сході, ціна нафти навряд чи зросте настільки, щоб компенсувати посилення оборони РФ. Збільшення обсягів експорту енергоносіїв також не зможе принести набагато більше грошей: Росія вже перекачує всю нафту, яку може добути, продаючи більшу частину її з великими знижками Китаю та Індії, - зазначається у публікації. Поширити

Автори матеріалу роблять висновок, що фінансові резерви Росії дуже скоро можуть вичерпатись і керівництву доведеться підвищувати податки у дуже економічно складному для громадян становищі.

Які ще загрози існують для режиму Путіна в Росії

Журналісти зазначають, що окрему загрозу для кремлівського режиму становитиме російська молодь.

Судячи з усього, призов в армію, що проводився два рази на рік минулої осені, не приніс достатньої кількості рекрутів, і Путін підписав указ про розширення Збройних сил на 170 тис солдатів, до загальної чисельності 1,3 млн військовослужбовців. Проте, деякі вважають, що для досягнення цієї цифри, враховуючи втрати на передовій, Кремлю, можливо, доведеться мобілізувати до 300 тис новобранців, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що більшість росіян тільки зараз починають відчувати втрати та позбавлення через розв’язану Росією злочинну війну проти України.