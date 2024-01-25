Кремль рискует очень скоро остаться без денег из-за войны — WP

По информации западных журналистов и аналитиков, продолжение преступной войны против Украины уже в ближайшее время рискует лишить Кремль всех имеющихся финансовых резервов и заставить идти на непопулярные шаги, обостряя ситуацию в российском обществе.

Чем угрожает России экономическое продолжение преступной войны против Украины

По информации журналистов издания, уже в этом году преступное кремлевское руководство столкнется с проблемой давления на рост расходов на войну против Украины и финансирование оборонной сферы.

В ходе этого военно-политическое руководство РФ планирует увеличить расходы на оборону на 68% по сравнению с прошлым годом.

В сочетании с расходами на правоохранительные органы военные потребляют 40% бюджета страны. Откуда возьмутся деньги? Учитывая стабильные цены на нефть и экспорт природного газа, большая часть которого ранее уходила в Западную Европу, снизился примерно на 60% по сравнению с 2021 годом, годовой доход государства от этих источников сократился на 24%. Если не будет более широкой войны на Ближнем Востоке, цена нефти вряд ли вырастет настолько, чтобы компенсировать усиление обороны РФ. "Увеличение объемов экспорта энергоносителей также не сможет принести гораздо больше денег: Россия уже перекачивает всю нефть, которую может добыть, продавая большую часть ее с большими скидками Китая и Индии", - отмечается в публикации. Поделиться

Авторы материала заключают, что финансовые резервы России очень скоро могут иссякнуть и руководству придется повышать налоги в очень экономически сложном для граждан положении.

Какие еще угрозы существуют для режима Путина в России

Журналисты отмечают, что отдельную угрозу кремлевскому режиму будет представлять российская молодежь.

Судя по всему, призыв в армию, проводившийся два раза в год прошлой осенью, не принес достаточного количества рекрутов, и Путин подписал указ о расширении Вооруженных сил на 170 тыс. солдат, к общей численности 1,3 млн. военнослужащих. Однако некоторые считают, что для достижения этой цифры, учитывая потери на передовой, Кремлю, возможно, придется мобилизовать до 300 тыс новобранцев, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала отмечают, что большинство россиян только сейчас начинают испытывать потери и лишения из-за развязанной Россией преступной войны против Украины.