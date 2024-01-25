Кремль рискует очень скоро остаться без денег из-за войны — WP

По информации западных журналистов и аналитиков, продолжение преступной войны против Украины уже в ближайшее время рискует лишить Кремль всех имеющихся финансовых резервов и заставить идти на непопулярные шаги, обостряя ситуацию в российском обществе.
Чем угрожает России экономическое продолжение преступной войны против Украины
По информации журналистов издания, уже в этом году преступное кремлевское руководство столкнется с проблемой давления на рост расходов на войну против Украины и финансирование оборонной сферы.
В ходе этого военно-политическое руководство РФ планирует увеличить расходы на оборону на 68% по сравнению с прошлым годом.
Авторы материала заключают, что финансовые резервы России очень скоро могут иссякнуть и руководству придется повышать налоги в очень экономически сложном для граждан положении.
Какие еще угрозы существуют для режима Путина в России
Журналисты отмечают, что отдельную угрозу кремлевскому режиму будет представлять российская молодежь.
Авторы материала отмечают, что большинство россиян только сейчас начинают испытывать потери и лишения из-за развязанной Россией преступной войны против Украины.
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