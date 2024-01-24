У россиян будут отбирать имущество за критику войны против Украины — британская разведка

Госдума РФ обсудила законопроект об аресте финансовых активов, в том числе имущества, у жителей России, открыто критикующих российскую армию и войну против Украины.

В РФ усиливают репрессии против критиков войны

Как отмечается в сводке, за последние месяцы несколько российских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны.

В британской разведке напоминают, что в 2022 году Путин подписал изменения в закон об иностранных агентах 2012 года, широко используемый для репрессий против противников режима. По состоянию на 3 ноября 2023 г. общий список "иностранных агентов" составлял 707 человек.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/UrKAtu1Vea #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9FKqcDE7l7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 24, 2024

По данным британской разведки, в "иностранные агенты" включают независимые российские новостные агентства и правозащитные организации, многие из которых были вынуждены действовать вне России.

Весьма вероятно, что этот закон направлен на сдерживание и подавление антивоенной оппозиции. Недавний законопроект в сочетании с мероприятиями по иностранным агентам, вероятно, направлен на полное ограничение критики войны, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Число недовольных россиян постоянно растет

Как отмечают представители Минобороны Великобритании, еще 7 ноября супруги российских окупантов решились организовать и провести публичную уличную акцию протеста в Москве.

Что важно понимать, она первая с начала полномасштабной русско-украинской войны.

Британские разведчики обращают внимание, что протестующие собрались в центре на Театральной площади и развернули плакаты с требованием забрать их близких, участвующих в агрессии РФ против Украины, подальше от линии фронта.

Несмотря на то, что полицейские очень быстро разогнала митинг, возмущение граждан РФ от этого не уменьшилось.

Нельзя также игнорировать тот факт, что за последние 20 месяцев войны в российских соцсетях жены солдат РФ не прекращают жаловаться на отсутствие ротации и позорные условия пребывания на поле боя.