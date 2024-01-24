У росіян відбиратимуть майно за критику війни проти України — британська розвідка

Держдума РФ обговорила законопроект про арешт фінансових активів, у тому числі майна, у жителів Росії, які відкрито критикують російську армію та війну проти України.

У РФ посилюють репресії проти критиків війни

Як зазначається у зведенні, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни.

У британській розвідці нагадують, що 2022 року Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Станом на 3 листопада 2023 року загальний список "іноземних агентів" складав 707 осіб.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/UrKAtu1Vea #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9FKqcDE7l7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 24, 2024

За даними британської розвідки, у "іноземні агенти" включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

Вельми ймовірно, що цей закон спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Нещодавній законопроект у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, спрямований на повне обмеження критики війни, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Кількість невдоволених росіян постійно зростає

Як зазначають представники Міноборони Великої Британії, ще 7 листопада дружини російських окупантів наважилися організувати та провести публічну вуличну акцію протесту в Москві.

Що важливо розуміти, вона є першою з початку повномасштабної російсько-української війни.

Британські розвідники звертають увагу на те, що протестувальники зібралися в центрі на Театральній площі та розгорнули плакати з вимогою забрати їх близьких, що беруть участь в агресії РФ проти України, подалі від лінії фронту.

Попри те, що поліцейські вкрай швидко розігнала мітинг, обурення громадян РФ від цього не зменшилося.

Не можна також ігнорувати той факт, що протягом останніх 20 місяців війни в російських соцмережах дружини солдатів РФ не припиняють скаржитися на відсутність ротації та ганебні умови перебування на полі бою