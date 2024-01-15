Кремль суттєво перебільшує чисельність своєї армії — розвідка Британії

Британська розвідка схиляється до того, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб є перебільшенням, як про це повідомляв заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

РФ бреше про кількість своєї армії

Як зазначається у зведенні, 11 січня заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до російських збройних сил вступило 500 тисяч осіб.

Цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена, — йдеться у повідомленні. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/HU8oBmeVpQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mLOP37pDWh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 15, 2024

За даними британської розвідки, прагнучи досягти цільових показників набору, російські військові з квітня 2023 року дозволили випускникам шкіл підписувати контракти з російською армією.

Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та Російською службою Бі-бі-сі, свідчать про те, що в ході війни загинули щонайменше п'ять росіян 2005 року народження.

Вельми ймовірно, що набір російських військових для ведення війни непропорційно більшою мірою здійснюється з бідних і сільських регіонів Росії, — зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Що відомо про армію РФ

За даними ГУР Міноборони, на території України зараз перебувають 462 тисячі російських військових. Зокрема, 35 тисяч осіб Росгвардії забезпечують окупаційний режим на тимчасово захопленій території.

З 1 січня 2024 року призовний вік на території Росії підняли з 27 до 30 років. Нижня планка залишилася незмінною. Росіяни зможуть забирати на термінову службу у 18 років.

12 вересня 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив, що за останні пів року 270 тисяч людей добровільно підписали контракти з російським Міністерством оборони.

Однак за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.

Станом на 15 січня 2024 року втрати російської армії в Україні сягнули 370 тисяч осіб.