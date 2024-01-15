Кремль существенно преувеличивает численность своей армии – разведка Британии

Британская разведка склоняется к тому, что заявления о пополнении российской армии в 2023 году еще на 500 тысяч человек являются преувеличением, как об этом сообщал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

РФ лжет о количестве своей армии

Как отмечается в своде, 11 января заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в российские вооруженные силы вступило 500 тысяч человек.

По всей вероятности, эта цифра существенно завышена, — говорится в сообщении. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 January 2024.



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По данным британской разведки, стремясь достичь целевых показателей набора, российские военные с апреля 2023 разрешили выпускникам школ подписывать контракты с российской армией.

Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и Российской службой Би-би-си, свидетельствуют о том, что в ходе войны погибли не менее пяти россиян 2005 года рождения.

Весьма вероятно, что набор российских военных для ведения войны непропорционально в большей степени осуществляется из бедных и сельских регионов России, отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Что известно об армии РФ

По данным ГУР Минобороны, на территории Украины сейчас находятся 462 тысяч российских военных. В частности, 35 тысяч человек Росгвардии обеспечивают оккупационный режим на временно захваченной территории.

С 1 января 2024 г. призывной возраст на территории России подняли с 27 до 30 лет. Нижняя планка осталась неизменной. Россияне смогут забирать срочную службу в 18 лет.

12 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние полгода 270 тысяч человек добровольно подписали контракты с российским Министерством обороны.

Однако, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.

По состоянию на 15 января 2024 г. потери российской армии в Украине достигли 370 тысяч человек.