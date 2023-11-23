Кремль уже вигадав "ключ" для перемоги над Україною — глава зовнішньої розвідки

Згідно з даними очільника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненко, російський диктатор Володимир Путін активно готується воювати "стільки, скільки треба", оскільки війна опинилася на етапі виснаження.

Росія поки не збирається здаватися

Попри колосальні втрати на фронті, очільник Кремля навіть не замислюється про завершення війни, бо для нього особисто це питання "возвращения исконно русских земель".

Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба, - пояснює Олександр Литвиненко. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що країна-агресорка вже зараз закладає чинник "СВО" в плани комплектування ЗС РФ на 2024-2025 роки.

Володимир Путін переконаний в тому, що йому дійсно вистачатиме ресурсів ще доволі довго (військово-технічних, економічних та людських - ред.) для бойових дій проти ЗСУ на поточному рівні.

Ба більше, у Кремлі також вірять в те, що внутрішні ресурси нашої країни нібито "наближаються до повного вичерпання".

РФ змінить стратегію у війні проти України

Як повідомляє очільник Служби зовнішньої розвідки, офіційна Москва має намір скорегувати стратегію, а ключем до виграшу вважає внутрішню дестабілізацію в Україні.

На позицію Кремля має суттєвий вплив ФСБ РФ.

Олександр Литвиненко також попередив, що країна-агресорка зосередиться на трьох завданнях: