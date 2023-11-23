Кремль уже придумал "ключ" для победы над Украиной — глава внешней разведки

Согласно данным главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, российский диктатор Владимир Путин активно готовится воевать "столько, сколько нужно", поскольку война оказалась на этапе истощения.

Россия пока не собирается сдаваться

Несмотря на колоссальные потери на фронте, глава Кремля даже не задумывается о завершении войны, потому что для него лично это вопрос "возвращения исконно русских земель".

Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств того, что Кремль готов вести войну столько, сколько нужно, - объясняет Александр Литвиненко. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что страна-агрессорка уже сейчас закладывает фактор СВО в планы комплектования ВС РФ на 2024-2025 годы.

Владимир Путин убежден в том, что ему действительно будет хватать ресурсов достаточно долго (военно-технических, экономических и человеческих - ред.) для боевых действий против ВСУ на текущем уровне.

Более того, в Кремле также верят в то, что внутренние ресурсы нашей страны якобы "приближаются к полному исчерпанию".

РФ изменит стратегию в войне против Украины

Как сообщает глава Службы внешней разведки, официальная Москва намерена скорректировать стратегию, а ключом к выигрышу считает внутреннюю дестабилизацию в Украине.

На позицию Кремля оказывает существенное влияние ФСБ РФ.

Александр Литвиненко также предупредил, что страна-агрессорка сосредоточится на трех задачах: