Кремль вербує сотні єменських хуситів на війну проти України

Росія вербує єменських хуситів для участі у війні проти України. Зокрема чоловіків привезли, використовуючи схеми торгівлі людьми.
Головні тези:
- Росія вербує єменських хуситів на війну проти України, обіцяючи їм роботу та громадянство, а потім примушення до служби в російській армії на фронті в Україні.
- Вербування найманців з Ємену виявляє готовність Росії до різних способів поповнення своїх військових резервів, включаючи використання бідності країни для залучення новобранців.
- Аналітики вважають, що співпраця Кремля з хуситами свідчить про домагання Росії зміцнити свою військову присутність у регіоні.
- Дані про вербування єменських найманців у російську армію почали надходити влітку 2023 року, в той час, як інші країни, такі як Непал, також стають об'єктом вербування Росією для участі у війни проти України.
Як Росія вербує єменських хуситів на війну проти України
Як зазначає видання, єменські чоловіки, яких переправляють до Росії, розповіли, що їм обіцяли високооплачувану роботу та російське громадянство. Однак після прибуття їх примусово залучали до російської армії та відправляли на фронт в Україні.
Американські дипломати вважають, що співпраця Кремля з хуситами свідчить про те, як далеко готова зайти Росія для поповнення своїх військових резервів.
За словами аналітиків, хоча небагато хуситів проходили підготовку в Росії, бідність Ємену робить цю країну зручною для вербування найманців.
Контракти єменських новобранців, із якими ознайомилося FT, пов’язані з компанією, заснованою відомим політиком-хуситом Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. Формально компанія зареєстрована як туроператор і постачальник медичного обладнання.
За даними видання, вербування почалося в липні. Один із контрактів, датований 3 липня, був підписаний начальником центру відбору контрактників у Нижньому Новгороді.
Через кілька тижнів перебування на фронті найманець разом із чотирма іншими новоприбулими хуситами втік і переховувався в лісі на території України. Він розповів, що один із членів групи намагався вчинити самогубство та був доставлений до лікарні.
Росія вербує найманців у різних країнах
Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.
У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.
Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.
Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.
Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.
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