Кремль вербує сотні єменських хуситів на війну проти України

Росія вербує єменських хуситів для участі у війні проти України. Зокрема чоловіків привезли, використовуючи схеми торгівлі людьми.

Як Росія вербує єменських хуситів на війну проти України

Як зазначає видання, єменські чоловіки, яких переправляють до Росії, розповіли, що їм обіцяли високооплачувану роботу та російське громадянство. Однак після прибуття їх примусово залучали до російської армії та відправляли на фронт в Україні.

Американські дипломати вважають, що співпраця Кремля з хуситами свідчить про те, як далеко готова зайти Росія для поповнення своїх військових резервів.

За словами аналітиків, хоча небагато хуситів проходили підготовку в Росії, бідність Ємену робить цю країну зручною для вербування найманців.

Контракти єменських новобранців, із якими ознайомилося FT, пов’язані з компанією, заснованою відомим політиком-хуситом Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі. Формально компанія зареєстрована як туроператор і постачальник медичного обладнання.

За даними видання, вербування почалося в липні. Один із контрактів, датований 3 липня, був підписаний начальником центру відбору контрактників у Нижньому Новгороді.

FT поспілкувалося з одним із новобранців. За його словами, він став частиною групи з приблизно 200 єменців, яких призвали до російської армії у вересні. Його заманили в Росію обіцянками роботи у сфері "безпеки" та "інженерії". Поширити

Через кілька тижнів перебування на фронті найманець разом із чотирма іншими новоприбулими хуситами втік і переховувався в лісі на території України. Він розповів, що один із членів групи намагався вчинити самогубство та був доставлений до лікарні.

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.