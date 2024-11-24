Кремль вербует сотни йеменских хуситов на войну против Украины

Россия вербует йеменских хуситов для участия в войне против Украины. В частности, мужчин привезли, используя схемы торговли людьми.
Главные тезисы
- Россия вербует сотни йеменских хуситов для участия в войне против Украины, используя схемы торговли людьми и обещая работу и гражданство.
- Аналитики отмечают, что вербовка наемников из Йемена свидетельствует о стремлении России укрепить свое военное присутствие в регионе за счет использования бедности страны.
- Практика вербовки наемников из разных стран, таких как Непал и Сомали, для участия в войне против Украины привлекает внимание мирового сообщества и вызывает обеспокоенность.
- Российская армия привлекает иностранных наемников под видом работы в сфере безопасности и инженерии, после чего отправляет их на фронт в Украине, что негативно отражается на общей обстановке в регионе.
Как Россия вербует йеменских хуситов на войну против Украины
Как отмечает издание, йеменские мужчины, переправляемые в Россию, рассказали, что им обещали высокооплачиваемую работу и российское гражданство. Однако по прибытии их принудительно привлекали в русскую армию и отправляли на фронт в Украину.
Американские дипломаты считают, что сотрудничество Кремля с хуситами свидетельствует о том, как далеко готова войти Россия для пополнения своих военных резервов.
По словам аналитиков, хотя немногие хуситы проходили подготовку в России, бедность Йемена делает эту страну удобной для вербовки наемников.
Контракты йеменских новобранцев, с которыми ознакомилось FT, связаны с компанией, основанной известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Формально компания зарегистрирована в качестве туроператора и поставщика медицинского оборудования.
По данным издания, вербовка началась в июле. Один из контрактов, датированный 3 июля, был подписан начальником центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде.
Через несколько недель пребывания на фронте наемник вместе с четырьмя другими вновь прибывшими хуситами скрылся и скрывался в лесу на территории Украины. Он рассказал, что один из членов группы пытался совершить самоубийство и был доставлен в больницу.
Россия вербует наемников в разных странах
Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.
В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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