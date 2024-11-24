Кремль вербует сотни йеменских хуситов на войну против Украины

Россия вербует йеменских хуситов для участия в войне против Украины. В частности, мужчин привезли, используя схемы торговли людьми.

Как Россия вербует йеменских хуситов на войну против Украины

Как отмечает издание, йеменские мужчины, переправляемые в Россию, рассказали, что им обещали высокооплачиваемую работу и российское гражданство. Однако по прибытии их принудительно привлекали в русскую армию и отправляли на фронт в Украину.

Американские дипломаты считают, что сотрудничество Кремля с хуситами свидетельствует о том, как далеко готова войти Россия для пополнения своих военных резервов.

По словам аналитиков, хотя немногие хуситы проходили подготовку в России, бедность Йемена делает эту страну удобной для вербовки наемников.

Контракты йеменских новобранцев, с которыми ознакомилось FT, связаны с компанией, основанной известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Формально компания зарегистрирована в качестве туроператора и поставщика медицинского оборудования.

По данным издания, вербовка началась в июле. Один из контрактов, датированный 3 июля, был подписан начальником центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде.

FT пообщалось с одним из новобранцев. По его словам, он стал частью группы из примерно 200 йеменцев, призываемых в российскую армию в сентябре. Его привлекли в Россию обещаниями работы в сфере "безопасности" и "инженерии". Поделиться

Через несколько недель пребывания на фронте наемник вместе с четырьмя другими вновь прибывшими хуситами скрылся и скрывался в лесу на территории Украины. Он рассказал, что один из членов группы пытался совершить самоубийство и был доставлен в больницу.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.