Кремль вербует сотни йеменских хуситов на войну против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Кремль вербует сотни йеменских хуситов на войну против Украины

Кремль вербует сотни йеменских хуситов на войну против Украины
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Источник:  Financial Times

Россия вербует йеменских хуситов для участия в войне против Украины. В частности, мужчин привезли, используя схемы торговли людьми.

Главные тезисы

  • Россия вербует сотни йеменских хуситов для участия в войне против Украины, используя схемы торговли людьми и обещая работу и гражданство.
  • Аналитики отмечают, что вербовка наемников из Йемена свидетельствует о стремлении России укрепить свое военное присутствие в регионе за счет использования бедности страны.
  • Практика вербовки наемников из разных стран, таких как Непал и Сомали, для участия в войне против Украины привлекает внимание мирового сообщества и вызывает обеспокоенность.
  • Российская армия привлекает иностранных наемников под видом работы в сфере безопасности и инженерии, после чего отправляет их на фронт в Украине, что негативно отражается на общей обстановке в регионе.

Как Россия вербует йеменских хуситов на войну против Украины

Как отмечает издание, йеменские мужчины, переправляемые в Россию, рассказали, что им обещали высокооплачиваемую работу и российское гражданство. Однако по прибытии их принудительно привлекали в русскую армию и отправляли на фронт в Украину.

Американские дипломаты считают, что сотрудничество Кремля с хуситами свидетельствует о том, как далеко готова войти Россия для пополнения своих военных резервов.

По словам аналитиков, хотя немногие хуситы проходили подготовку в России, бедность Йемена делает эту страну удобной для вербовки наемников.

Контракты йеменских новобранцев, с которыми ознакомилось FT, связаны с компанией, основанной известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Формально компания зарегистрирована в качестве туроператора и поставщика медицинского оборудования.

По данным издания, вербовка началась в июле. Один из контрактов, датированный 3 июля, был подписан начальником центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде.

FT пообщалось с одним из новобранцев. По его словам, он стал частью группы из примерно 200 йеменцев, призываемых в российскую армию в сентябре. Его привлекли в Россию обещаниями работы в сфере "безопасности" и "инженерии".

Через несколько недель пребывания на фронте наемник вместе с четырьмя другими вновь прибывшими хуситами скрылся и скрывался в лесу на территории Украины. Он рассказал, что один из членов группы пытался совершить самоубийство и был доставлен в больницу.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

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