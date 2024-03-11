Кремль відреагував на скандальну заяву Папи Римського про Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Кремль відреагував на скандальну заяву Папи Римського про Україну

Пєсков
Джерело:  online.ua

Офіційна Москва вкотре поскаржилася на те, що Київ не хоче проводити перемовини з Росією, яка продовжує геноцид українського народу.

У Кремлі прокоментували слова Папи Римського про війну

З коментарем з цього приводу виступив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.

Представник російського диктатора бідкається, що Україна "абсолютно жорстко заперечує" можливість розмови з країною-агресором.

Наскільки я розумію, у висловлюваннях понтифіка був ширший контекст, але загалом... він висловлювався на користь переговорів. Ви знаєте, що і наш президент неодноразово говорив про нашу готовність, відкритість вирішувати наші проблеми (так Пєсков назвав неспровокований напад Росії на Україну і ведення кривавої війни проти неї протягом 10 років − ред.) шляхом переговорів. Це кращий шлях

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Команда Путіна обурена тим, що українська влада не збирається вирішувати "російські проблеми".

Ви знаєте, що, на жаль, і висловлювання Папи, і неодноразові заяви інших сторін, зокрема й нашої, останнім часом натикаються на абсолютно жорстке заперечення київського режиму − вони не допускають можливості ведення будь-яких переговорів, — скаржиться Пєсков.

Кремль лютує, оскільки Європа хоче поразки Росії

На переконання представника Путіна, Україна, мовляв, не хоче проводити перемовини з Москвою, бо знає, що її партнери хочуть остаточної поразки РФ у війні.

Речник Кремля заявив, що вважає це “великою помилкою та оманою”

Як стверджує Дмитро Пєсков, активність французького лідера в спробах "зібрати коаліцію" з країн, які говорять про готовність спрямувати свій контингент в Україну, − це "пряма лінія на нагнітання напруженості".

Нагнітання напруженості на українському напрямі потенційно може мати дуже небажані наслідки.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

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