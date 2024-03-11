Кремль відреагував на скандальну заяву Папи Римського про Україну

Офіційна Москва вкотре поскаржилася на те, що Київ не хоче проводити перемовини з Росією, яка продовжує геноцид українського народу.
У Кремлі прокоментували слова Папи Римського про війну
З коментарем з цього приводу виступив незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков.
Представник російського диктатора бідкається, що Україна "абсолютно жорстко заперечує" можливість розмови з країною-агресором.
Команда Путіна обурена тим, що українська влада не збирається вирішувати "російські проблеми".
Кремль лютує, оскільки Європа хоче поразки Росії
На переконання представника Путіна, Україна, мовляв, не хоче проводити перемовини з Москвою, бо знає, що її партнери хочуть остаточної поразки РФ у війні.
Речник Кремля заявив, що вважає це “великою помилкою та оманою”
Як стверджує Дмитро Пєсков, активність французького лідера в спробах "зібрати коаліцію" з країн, які говорять про готовність спрямувати свій контингент в Україну, − це "пряма лінія на нагнітання напруженості".
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