Официальная Москва снова пожаловалась на то, что Киев не хочет проводить переговоры с Россией, которая продолжает геноцид украинского народа.

В Кремле прокомментировали слова Папы Римского о войне

С комментарием по этому поводу выступил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель российского диктатора жалуется, что Украина "совершенно жестко отрицает" возможность разговора со страной-агрессором.

Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст, но в целом... он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности, открытости решать наши проблемы (так Песков назвал неспровоцированное нападение России на Украину и ведение кровавой войны против нее в течение 10 лет — ред.) путем переговоров. Это лучший путь. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Команда Путина возмущена тем, что украинские власти не собираются решать "российские проблемы".

Вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и нашей, в последнее время сталкиваются с абсолютно жестким отрицанием киевского режима — они не допускают возможности ведения каких-либо переговоров, — жалуется Песков. Поделиться

Кремль злится, поскольку Европа хочет поражения России

По мнению представителя Путина, Украина, мол, не хочет проводить переговоры с Москвой, потому что знает, что ее партнеры хотят окончательного поражения РФ в войне.

Спикер Кремля заявил, что считает это "большой ошибкой и заблуждением"

Как утверждает Дмитрий Песков, активность французского лидера в попытках "собрать коалицию" из стран, говорящих о готовности направить свой контингент в Украину, — это "прямая линия для нагнетание напряженности".