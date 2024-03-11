Официальная Москва снова пожаловалась на то, что Киев не хочет проводить переговоры с Россией, которая продолжает геноцид украинского народа.
В Кремле прокомментировали слова Папы Римского о войне
С комментарием по этому поводу выступил неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Представитель российского диктатора жалуется, что Украина "совершенно жестко отрицает" возможность разговора со страной-агрессором.
Команда Путина возмущена тем, что украинские власти не собираются решать "российские проблемы".
Кремль злится, поскольку Европа хочет поражения России
По мнению представителя Путина, Украина, мол, не хочет проводить переговоры с Москвой, потому что знает, что ее партнеры хотят окончательного поражения РФ в войне.
Спикер Кремля заявил, что считает это "большой ошибкой и заблуждением"
Как утверждает Дмитрий Песков, активность французского лидера в попытках "собрать коалицию" из стран, говорящих о готовности направить свой контингент в Украину, — это "прямая линия для нагнетание напряженности".
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