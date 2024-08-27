Кремль вигадав нову схему для обходу західних санкцій

Згідно з даними Reuters, наразі російська влада активно використовує нову схему для обходу санкцій проти своїх танкерів задля збуту газу.
Головні тези:
- ЗМІ повідомляють про російський танкер, який здійснив перевалку газу на танкер під прапором Палау, що належить ОАЕ.
- Влада України закликала Індію зменшити закупівлю нафти від РФ та припинити фінансувати російську армію.
- Індія є одним із найбільших імпортерів російської нафти, що має велике значення для російської економіки зараз.
Російські танкери продовжують функціонувати
Журналісти звертають увагу на те, що підсанкційний газовий танкер РФ помітили біля Суецького каналу під час перевантаження газу на непідсанкційний танкер ОАЕ.
Як зазначають аналітики служби TankerTrackers.com, йдеться про російський танкер Pioneer, який здійснив перевалку на танкер New Energy, що плаває під прапором Палау, належить ОАЕ й управляється Індією.
Окрім того, наголошується, що Завод "Арктик СПГ 2", який мав намір стати найбільшим у Росії, почав виробляти скраплений природний газ у грудні.
Однак він стикнув з серйозними проблемами експорту через західні санкції, які були запроваджені на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Журналісти також зазначають, що чимало країн, до прикладу, Індія продовжують купувати російський газ, однак не афішують це.
Зеленський закликав Індію зменшити закупівлю нафти РФ
Як заявив нещодавно український лідер Володимир Зеленський, Індія має значний вплив на російську економіку, адже країна-агресорка втратила багато експортних ринків через санкції.
Глава держави закликав індійську владу не фінансувати російську армію, продовжуючи купувати у РФ нафту й газ.
За словами Володимира Зеленського, він знає у деталях, які прибутки Росія отримує від цієї угоди з Індією.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме Індія є одним із найбільших імпортерів російської нафти.
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