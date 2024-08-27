Кремль придумал новую схему для обхода западных санкций

Согласно данным Reuters, сейчас российские власти активно используют новую схему для обхода санкций против своих танкеров для сбыта газа.
Главные тезисы
- СМИ сообщают о российском танкере, совершившем перевалку газа на танкер под флагом Палау.
- Власти Украины призвали Индию снизить закупку нефти от РФ и прекратить финансировать российскую армию.
- Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти, что имеет большое значение для российской экономики.
Российские танкеры продолжают функционировать
Журналисты обращают внимание на то, что подсанкционный газовый танкер РФ был замечен возле Суэцкого канала во время перегрузки газа на неподсанкционный танкер ОАЭ.
Как отмечают аналитики службы TankerTrackers.com, речь идет о российском танкере Pioneer, совершившем перевалку на плавающий под флагом Палау танкер New Energy, который принадлежит ОАЭ и управляется Индией.
Кроме того, указано, что завод "Арктик СПГ 2", который намеревался стать крупнейшим в России, начал производить сжиженный природный газ в декабре.
Однако он столкнулся с серьезными проблемами экспорта из-за западных санкций, введенных на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Журналисты также отмечают, что многие страны, например, Индия продолжают покупать российский газ, однако не афишируют это.
Зеленский призвал Индию снизить закупку нефти РФ
Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, Индия оказывает значительное влияние на российскую экономику, ведь страна-агрессорка потеряла много экспортных рынков из-за санкций.
Глава государства призвал индийские власти не финансировать российскую армию, продолжая покупать у РФ нефть и газ.
По словам Владимира Зеленского, он знает в деталях, какие доходы Россия получает от этого соглашения с Индией.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день именно Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти.
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