Кремль придумал новую схему для обхода западных санкций

Согласно данным Reuters, сейчас российские власти активно используют новую схему для обхода санкций против своих танкеров для сбыта газа.

Российские танкеры продолжают функционировать

Журналисты обращают внимание на то, что подсанкционный газовый танкер РФ был замечен возле Суэцкого канала во время перегрузки газа на неподсанкционный танкер ОАЭ.

Как отмечают аналитики службы TankerTrackers.com, речь идет о российском танкере Pioneer, совершившем перевалку на плавающий под флагом Палау танкер New Energy, который принадлежит ОАЭ и управляется Индией.

Корабельные перевалки обычно используются для разгрузки СПГ с дорогостоящих ледокольных танкеров на более дешевые обычные газовозы, но также могут использоваться для усложнения отслеживания грузов, — объясняют эксперты. Поделиться

Кроме того, указано, что завод "Арктик СПГ 2", который намеревался стать крупнейшим в России, начал производить сжиженный природный газ в декабре.

Однако он столкнулся с серьезными проблемами экспорта из-за западных санкций, введенных на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Журналисты также отмечают, что многие страны, например, Индия продолжают покупать российский газ, однако не афишируют это.

Зеленский призвал Индию снизить закупку нефти РФ

Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, Индия оказывает значительное влияние на российскую экономику, ведь страна-агрессорка потеряла много экспортных рынков из-за санкций.

Глава государства призвал индийские власти не финансировать российскую армию, продолжая покупать у РФ нефть и газ.

Уверен, что правительство Индии это понимает. Мы открыты для сотрудничества в поиске альтернативных решений. Вы — большая страна, и здесь речь идет не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, а затем используются им, поскольку его экономика ныне подчинена войне. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Владимира Зеленского, он знает в деталях, какие доходы Россия получает от этого соглашения с Индией.