Кремль вигадав нову схему заманювання людей на війну проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Кремль вигадав нову схему заманювання людей на війну проти України

Міноборони Британії
Кремль вигадав нову схему заманювання людей на війну проти України
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Росія почала заманювати людей на війну за допомогою списання кредитних боргів. Зокрема борги пропонують списувати тим, хто підпише контракт з Міноборони РФ після 1 грудня 2024 року.  

Головні тези:

  • Росія розробила мобілізаційну схему, яка передбачає списання кредитних боргів при підписанні контракту з Міноборони РФ.
  • Жорстока тактика армії Росії на полі бою ускладнює ситуацію для українських військових та приводить до великого стресу для них.
  • Списання боргів та зниження вікового порогу для мобілізації є спробами Кремля уникнути масштабної мобілізації та збільшення еміграції.
  • Британська розвідка зафіксувала велику кількість загиблих і поранених серед російських військових, що ставить під загрозу стійкість РФ до економічних викликів.
  • Проблеми на фронті зумовлені браком живої сили в ЗСУ, що призводить до несприятливої ситуації для України на державно-військовому рівні.

Що відомо про нові мобілізаційні схеми росіян

Як зазначає розвідка Британії, списання боргів стане частиною розширеної програми "Канікули з погашення кредитів для російських військовослужбовців". Пільги поширюватимуться на кредити до 10 мільйонів рублів (близько 94 400 доларів), а також можуть стосуватися дружин контрактників.

За даними "Медіазони", з жовтня 2022 року росіяни подали 411 тисяч заявок на погашення іпотеки та особистих кредитів.

Розвідка зазначає, що ці фінансові стимули спрямовані на залучення нових контрактників для компенсації втрат російської армії.

За оцінками британської розвідки, наразі кількість загиблих і поранених серед російських військових досягла 760 тисяч осіб, а середній рівень втрат у листопаді 2024 року становив 1523 особи на день.

Ці заходи також покликані уникнути нової хвилі мобілізації, яка, на думку російської влади, знижує суспільну підтримку війни та провокує масову еміграцію.

На думку британських аналітиків, списання боргів створить додатковий фінансовий тиск на російські банки у 2025 році. Це стане ще одним ударом на додачу до вже існуючого тиску від високих відсоткових ставок і санкцій. У результаті стійкість банківського сектора РФ до економічних потрясінь може значно знизитися.

Що відомо про нову жорстоку тактику Росії

Згідно з даними іноземних журналістів, воїни ЗСУ стикають з дедалі більшою кількістю проблему через брак живої сили на полі бою. На цьому тлі армія РФ почала застосовувати жорстоку й дорогу тактику.

Ситуацію, що наразі склалася на полі бою прокоментувала Дара Массікот — старша наукова співробітниця Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир,.

Те, що підрозділи (українські — ред.) відчувають від росіян, — це значне напруження від російської тактики, — наголосила вона.

Що важливо розуміти, російські загарбники безперестанку атакують воїнів ЗСУ дуже малими групами.

Це смерть від тисячі порізів. Це дуже великий стрес для підрозділів, які не укомплектовані, — зазначила експертка.

Ні для кого не секрет, що невеликі штурмові атаки російських окупантів, відомі як "м’ясні штурми", завжди створювали проблеми для України, однак наразі ситуація загострилася через брак живої сили.

На цьому тлі глава держави Володимир Зеленський був змушений знизити мінімальний вік для мобілізації з 27 до 25 років.

Попри це, команда американського лідера Джо Байдена наполягає на подальшому зниженні вікового порогу, щоб збільшити кількість доступних для призову людей. Поки Україна не поспішає з подібним рішенням.

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