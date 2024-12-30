Кремль придумал новую схему заманивания людей на войну против Украины

Россия начала заманивать людей на войну посредством списания кредитных долгов. В частности, долги предлагают списывать тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ после 1 декабря 2024 года.

Что известно о новых мобилизационных схемах россиян

Как отмечает разведка Британии, списание долгов станет частью расширенной программы "Каникулы по погашению кредитов для российских военнослужащих". Льготы будут распространяться на кредиты до 10 миллионов рублей (около 94 400 долларов), а также могут относиться к женам контрактников.

По данным "Медиазоны", с октября 2022 года россияне подали 411 тысяч заявок на погашение ипотеки и личных кредитов.

Разведка отмечает, что эти финансовые стимулы направлены на привлечение новых контрактников для компенсации потерь русской армии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 30 December 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ffho8LM8Ws#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1volmpSSgv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2024

По оценкам британской разведки, в настоящее время количество погибших и раненых среди российских военных достигло 760 тысяч человек, а средний уровень потерь в ноябре 2024 года составил 1523 человека в день.

Эти меры также призваны избежать новой волны мобилизации, которая, по мнению российских властей, снижает общественную поддержку войны и провоцирует массовую эмиграцию.

По мнению британских аналитиков, списание долгов создаст дополнительное финансовое давление на российские банки в 2025 году. Это станет еще одним ударом в дополнение к уже существующему давлению от высоких процентных ставок и санкций. В итоге устойчивость банковского сектора РФ к экономическим потрясениям может существенно снизиться. Поделиться

Что известно о новой жестокой тактике России

Согласно данным иностранных журналистов, воины ВСУ сталкиваются со все большим количеством проблем из-за нехватки живой силы на поле боя. На этом фоне армия РФ принялась применять жестокую и дорогостоящую тактику.

Сложившуюся ситуацию на поле боя прокомментировала Дара Массикот — старшая научная сотрудница Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.

То, что подразделения (украинские — ред.) испытывают от россиян — это значительное напряжение от российской тактики, — подчеркнула она. Поделиться

Что важно понимать, российские захватчики беспрестанно атакуют воинов ВСУ очень малыми группами.

Это смерть от тысячи порезов. Это очень большой стресс для неукомплектованных подразделений, — отметила эксперт. Поделиться

Ни для кого не секрет, что небольшие штурмовые атаки российских оккупантов, известные как "мясные штурмы", всегда создавали проблемы для Украины, однако ситуация обострилась из-за нехватки живой силы.

На этом фоне глава государства Владимир Зеленский вынужден был снизить минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.

Тем не менее, команда американского лидера Джо Байдена настаивает на дальнейшем снижении возрастного порога, чтобы увеличить количество доступных для призыва людей. Пока Украина не торопится с подобным решением.