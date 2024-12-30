Россия начала заманивать людей на войну посредством списания кредитных долгов. В частности, долги предлагают списывать тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ после 1 декабря 2024 года.
Главные тезисы
- Россия разработала мобилизационную схему, предусматривающую списание кредитных долгов при подписании контракта с Минобороны РФ.
- Жестокая тактика армии России на поле боя усложняет ситуацию для украинских военных и приводит к большому стрессу для них.
- Списание долгов и снижение возрастного порога для мобилизации являются попытками Кремля избежать масштабной мобилизации и увеличения эмиграции.
- Британская разведка зафиксировала большое количество погибших и раненых среди российских военных, что ставит под угрозу устойчивость РФ к экономическим вызовам.
- Проблемы на фронте обусловлены нехваткой живой силы в ВСУ, что приводит к неблагоприятной ситуации для Украины на государственно-военном уровне.
Что известно о новых мобилизационных схемах россиян
Как отмечает разведка Британии, списание долгов станет частью расширенной программы "Каникулы по погашению кредитов для российских военнослужащих". Льготы будут распространяться на кредиты до 10 миллионов рублей (около 94 400 долларов), а также могут относиться к женам контрактников.
По данным "Медиазоны", с октября 2022 года россияне подали 411 тысяч заявок на погашение ипотеки и личных кредитов.
Разведка отмечает, что эти финансовые стимулы направлены на привлечение новых контрактников для компенсации потерь русской армии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 30 December 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ffho8LM8Ws#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1volmpSSgv
По оценкам британской разведки, в настоящее время количество погибших и раненых среди российских военных достигло 760 тысяч человек, а средний уровень потерь в ноябре 2024 года составил 1523 человека в день.
Эти меры также призваны избежать новой волны мобилизации, которая, по мнению российских властей, снижает общественную поддержку войны и провоцирует массовую эмиграцию.
Что известно о новой жестокой тактике России
Согласно данным иностранных журналистов, воины ВСУ сталкиваются со все большим количеством проблем из-за нехватки живой силы на поле боя. На этом фоне армия РФ принялась применять жестокую и дорогостоящую тактику.
Сложившуюся ситуацию на поле боя прокомментировала Дара Массикот — старшая научная сотрудница Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.
Что важно понимать, российские захватчики беспрестанно атакуют воинов ВСУ очень малыми группами.
Ни для кого не секрет, что небольшие штурмовые атаки российских оккупантов, известные как "мясные штурмы", всегда создавали проблемы для Украины, однако ситуация обострилась из-за нехватки живой силы.
На этом фоне глава государства Владимир Зеленский вынужден был снизить минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.
Тем не менее, команда американского лидера Джо Байдена настаивает на дальнейшем снижении возрастного порога, чтобы увеличить количество доступных для призыва людей. Пока Украина не торопится с подобным решением.
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