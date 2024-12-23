РФ в ноябре запустила по Украине более 2,3 тыс дронов — данные разведки Британи

Разведка Великобритании в отчете сообщила об интенсивном применении Россией беспилотников для атак на украинские регионы в ноябре 2024 года. В частности, оккупанты запустили около 2,3 тысячи беспилотников, что превысило показатели предыдущих месяцев.
Главные тезисы
- В ноябре 2024 года Россия запустила более 2,3 тыс. беспилотников в разных регионах Украины для атаки и истощения Украинских оборонных систем.
- Методы вторжения включают в себя ошибочные пуски и использование миниатюрных беспилотников со взрывчаткой, направленных на украинскую ПВО.
- Разведка Великобритании подчеркивает, что РФ может стабильно поддерживать более 1,5 тыс. запусков беспилотников в месяц.
- В отчете отмечено, что силы противовоздушной обороны Украины сбили 47 российских дронов во время атаки, зафиксирован также материальный ущерб в некоторых регионах.
- Российская тактика использования ударных дронов и имитаторов направлена на истощение противовоздушной обороны Украины и дестабилизацию региона.
Разведка Британии проанализировала удары РФ дронами по Украине в течение ноября
Как отмечает разведка, в течение 2024 года количество запусков дронов росло ежемесячно, с резким увеличением более чем на 200 единиц, начиная с июля.
В декабре наблюдается снижение активности до 850 запусков , но это, вероятно, объясняется ухудшением погодных условий.
Кроме атак ударными дронами, Россия использует:
Ложные пуски беспилотников : в сентябре-ноябре до 50-60% запусков были направлены на истощение украинской ПВО. Эти приманки дешевле дронов типа Shahed и созданы для усложнения радиолокационной защиты.
Миниатюрные беспилотники со взрывчаткой : даже с небольшой полезной нагрузкой они остаются опасными.
Силы ПВО сбили 47 российских дронов во время атаки на Украину
Как отмечается, по состоянию на 9:00 23 декабря подтверждено избиение 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Сообщается, что в Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Захватчики запускали дроны по направлениям русских городов Брянск и Орел.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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