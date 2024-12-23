РФ в ноябре запустила по Украине более 2,3 тыс дронов — данные разведки Британи

Разведка Великобритании в отчете сообщила об интенсивном применении Россией беспилотников для атак на украинские регионы в ноябре 2024 года. В частности, оккупанты запустили около 2,3 тысячи беспилотников, что превысило показатели предыдущих месяцев.

Разведка Британии проанализировала удары РФ дронами по Украине в течение ноября

Как отмечает разведка, в течение 2024 года количество запусков дронов росло ежемесячно, с резким увеличением более чем на 200 единиц, начиная с июля.

В декабре наблюдается снижение активности до 850 запусков , но это, вероятно, объясняется ухудшением погодных условий.

Россия, по оценкам британской разведки, может стабильно поддерживать более 1,5 тысяч запусков беспилотников ежемесячно , если не испытывает удары по производственным мощностям или пусковым площадкам. Поделиться

Кроме атак ударными дронами, Россия использует:

Ложные пуски беспилотников : в сентябре-ноябре до 50-60% запусков были направлены на истощение украинской ПВО. Эти приманки дешевле дронов типа Shahed и созданы для усложнения радиолокационной защиты.

Миниатюрные беспилотники со взрывчаткой : даже с небольшой полезной нагрузкой они остаются опасными.

Россия продолжает удерживать давление на Украину за счет комбинированного использования ударных дронов, приманок и пополнения запасов авиационных ракет дальнего радиуса действия. Британская разведка отмечает, что эта тактика направлена на истощение украинских систем противовоздушной обороны. Поделиться

Силы ПВО сбили 47 российских дронов во время атаки на Украину

Как отмечается, по состоянию на 9:00 23 декабря подтверждено избиение 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сообщается, что в Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и жилые дома. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Захватчики запускали дроны по направлениям русских городов Брянск и Орел.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.