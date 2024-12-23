РФ у листопаді запустила по Україні понад 2,3 тис дронів — дані розвідки Британі

Розвідка Великої Британії у звіті повідомила про інтенсивне застосування Росією безпілотників для атак на українські регіони в листопаді 2024 року. Зокрема окупанти запустили близько 2,3 тисячі безпілотників, що перевищило показники попередніх місяців.

Розвідка Британії проаналізувала удари РФ дронами по Україні протягом листопада

Як зазначає розвідка, протягом 2024 року кількість запусків дронів зростала щомісяця, із різким збільшенням на понад 200 одиниць, починаючи з липня.

У грудні спостерігається зниження активності до 850 запусків, але це, ймовірно, пояснюється погіршенням погодних умов.

Росія, за оцінками британської розвідки, може стабільно підтримувати понад 1,5 тисячі запусків безпілотників щомісяця, якщо не зазнає ударів по виробничих потужностях чи пускових майданчиках. Поширити

Окрім атак ударними дронами, Росія використовує:

Хибні пуски безпілотників : у вересні-листопаді до 50-60% запусків були спрямовані на виснаження української ППО. Ці приманки дешевші за дрони типу Shahed і створені для ускладнення радіолокаційного захисту.

Мініатюрні безпілотники з вибухівкою: навіть із невеликим корисним навантаженням вони залишаються небезпечними.

Росія продовжує утримувати тиск на Україну за рахунок комбінованого використання ударних дронів, приманок та поповнення запасів авіаційних ракет дальнього радіуса дії. Британська розвідка наголошує, що ця тактика спрямована на виснаження українських систем протиповітряної оборони. Поширити

Сили ППО збили 47 російських дронів під час атаки на Україну

Як зазначається, станом на 9:0023 грудня підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повідомляється, що у Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджені приватні підприємства та житлові будинки. За попередніми даними, минулося без жертв.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Брянськ та Орел.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.