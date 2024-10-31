Західні журналісти заявляють, що американський мільярдер та глава SpaceX Ілон Маск вже більше двох років отримує погрози від керівних російських посадовців через допомогу Україні.
Головні тези:
- Російські посадовці погрожують Ілону Маску через допомогу Україні вже понад два роки.
- Погрози від Кремля включають плани спрямовувати російські ракети по супутниках SpaceX через допомогу Україні.
- Реакція Маска на погрози показує його рішучість у наданні допомоги Україні та захисті від можливих конфліктів.
- Кремль надсилає Маску абсурдні погрози через роль SpaceX у забезпеченні терміналами супутникового інтернету української армії.
- Ілон Маск попереджає про можливі наслідки ядерних загроз та ризики для стабільності регіону у разі конфлікту з Росією.
Що відомо про погрози Кремля Маску
У матеріалі видання зазначається, що погрози керівнику SpaceX різнилися від похмурних натяків до обіцянок спрямовувати російські ракети по супутниках SpaceX.
Так, Маск після початку розв’язаної Кремлем масштабної злочиної війни проти України почав передавати Києву величезну кількість терміналів супутникового інтернету Starlink.
Спершу із погрозами на адресу Маска виступив у 2022 році тодішній керівник “роскосмосу” Дмитро Рогозін.
Зокрема, Рогозіна обурило, що українські військові використовують на фронті термінали супутникового інтернету Starlink.
Він заявив, що Україна отримала від SpaceX це обладнання за вказівкою з Пентагону.
У матеріалі видання зазначається, що протягом останніх двох років поток погроз на адресу Маска від російських посадовців не вщухає.
Як погрози Кремля вплинули на рішучість Маска щодо допомоги Україні
За словами журналіста Волтера Айзексона, який є автором автобіографічної книги "Ілон Маск", якось у вересні 2022 року Маск подзвонив йому у паніці і розповів про нові погрози з боку кремлівських посадовців стосовно використання ядерної зброї проти України.
Приводом для такої погрози стали плани України атакувати російський флот у Криму підводними безпілотниками. У цій операції мали використовуватися термінали Starlink.
Айзексон зазначає, що погрози щодо застосування Росією ядерної зброї проти України пролунали на адресу Маска від посла РФ у США Анатолія Антонова.
Зазначається, що це змусило Маска відмовити Україні у проханні розширити зону дії системи Starlink для того, щоб ударами дістатись портів в окупованому Криму.
Голова SpaceX також звернувся до президента Володимира Зеленського.
Журналісти видання підкреслюють, що що Маск попередив про можливу загрозу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана та генерала Марка Міллі.
Джо Байден і його служба безпеки прогнозували, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні різко зросла.
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