Західні журналісти заявляють, що американський мільярдер та глава SpaceX Ілон Маск вже більше двох років отримує погрози від керівних російських посадовців через допомогу Україні.

Що відомо про погрози Кремля Маску

У матеріалі видання зазначається, що погрози керівнику SpaceX різнилися від похмурних натяків до обіцянок спрямовувати російські ракети по супутниках SpaceX.

Так, Маск після початку розв’язаної Кремлем масштабної злочиної війни проти України почав передавати Києву величезну кількість терміналів супутникового інтернету Starlink.

Спершу із погрозами на адресу Маска виступив у 2022 році тодішній керівник “роскосмосу” Дмитро Рогозін.

Якщо я помру за загадкових обставин — то було приємно з тобою познайомитися, — зазначив у відповідь Маск. Поширити

Ілон Маск

Зокрема, Рогозіна обурило, що українські військові використовують на фронті термінали супутникового інтернету Starlink.

Він заявив, що Україна отримала від SpaceX це обладнання за вказівкою з Пентагону.

У матеріалі видання зазначається, що протягом останніх двох років поток погроз на адресу Маска від російських посадовців не вщухає.

Як погрози Кремля вплинули на рішучість Маска щодо допомоги Україні

За словами журналіста Волтера Айзексона, який є автором автобіографічної книги "Ілон Маск", якось у вересні 2022 року Маск подзвонив йому у паніці і розповів про нові погрози з боку кремлівських посадовців стосовно використання ядерної зброї проти України.

Приводом для такої погрози стали плани України атакувати російський флот у Криму підводними безпілотниками. У цій операції мали використовуватися термінали Starlink.

Айзексон зазначає, що погрози щодо застосування Росією ядерної зброї проти України пролунали на адресу Маска від посла РФ у США Анатолія Антонова.

Посол прямо сказав йому, що напад України на Крим призведе до ядерної відповіді, — стверджує Айзексон. Поширити

Зазначається, що це змусило Маска відмовити Україні у проханні розширити зону дії системи Starlink для того, щоб ударами дістатись портів в окупованому Криму.

Голова SpaceX також звернувся до президента Володимира Зеленського.

Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі людей, імовірно, зазнає невдачі та ризикує спричинити ядерну війну, — заявив тоді Маск. Поширити

Журналісти видання підкреслюють, що що Маск попередив про можливу загрозу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана та генерала Марка Міллі.

Джо Байден і його служба безпеки прогнозували, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні різко зросла.