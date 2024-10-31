Кремль уже более двух лет запугивает Маска из-за помощи Украине
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Кремль уже более двух лет запугивает Маска из-за помощи Украине

Илон Маск
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Источник:  Forbes

Западные журналисты заявляют, что американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск уже больше двух лет получает угрозы от руководящих российских чиновников из-за помощи Украине.

Главные тезисы

  • Руководитель SpaceX Илон Маск получает угрозы от высокопоставленных российских чиновников из-за помощи Украине, включая ядерные угрозы и угрозы направления ракет на спутники SpaceX.
  • Помощь Украине со стороны SpaceX, в виде передачи терминалов Starlink, вызвала ужесточение угроз со стороны Кремля.
  • Новые угрозы со стороны российских чиновников послужили причиной для отказа Маска расширить зону действия системы Starlink для Украины.
  • Российские угрозы о применении ядерного оружия против Украины заставили Маска изменить свое решение и отказать в помощи Украине.
  • Угрозы ядерного оружия со стороны России прозвучали в отношении Маска от посла РФ в США и имели потенциально катастрофическое влияние на регион.

Что известно об угрозах Кремля Маску

В материале издания отмечается, что угрозы руководителю SpaceX отличались от мрачных намеков к обещаниям направлять российские ракеты по спутникам SpaceX.

Так, Маск после начала развязанной Кремлем масштабной преступной войны против Украины начал передавать Киеву огромное количество терминалов спутникового интернета Starlink.

Сначала с угрозами в адрес Маска выступил в 2022 году тогдашний руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Если я умру при загадочных обстоятельствах — то было приятно с тобой познакомиться, — отметил в ответ Маск.

Кремль более двух лет грозит Маску из-за помощи Украине
Илон Маск

В частности, Рогозин возмутил, что украинские военные используют на фронте терминалы спутникового интернета Starlink.

Он заявил, что Украина получила от SpaceX это оборудование по указанию из Пентагона.

В материале издания отмечается, что за последние два года поток угроз в адрес Маска от российских чиновников не утихает.

Как угрозы Кремля повлияли на решимость Маска о помощи Украине

По словам журналиста Уолтера Айзексона, который является автором автобиографической книги "Илон Маск", в сентябре 2022 года Маск позвонил ему в панике и рассказал о новых угрозах со стороны кремлевских чиновников относительно использования ядерного оружия против Украины.

Поводом к такой угрозе стали планы Украины атаковать российский флот в Крыму подводными беспилотниками. В этой операции должны были использоваться терминалы Starlink.

Айзексон отмечает, что угрозы применения Россией ядерного оружия против Украины прозвучали в адрес Маска от посла РФ в США Анатолия Антонова.

Посол прямо сказал ему, что нападение Украины на Крым приведет к ядерному ответу, утверждает Айзексон.

Это заставило Маска отказать Украине в просьбе расширить зону действия системы Starlink для того, чтобы ударами достаться портов в оккупированном Крыму.

Глава SpaceX также обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели людей, вероятно, потерпит неудачу и рискует повлечь за собой ядерную войну, — заявил тогда Маск.

Журналисты издания подчеркивают, что Маск предупредил о возможной угрозе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана и генерала Марка Милли.

Джо Байден и его служба безопасности прогнозировали, что возможность применения Россией ядерного оружия в Украине резко возросла.

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