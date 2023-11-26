Кремль хоче повернути контроль над країнами Балтії та Фінляндією — президент Латвії

За словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, Москва прагне повернути контроль не лише над країнами Балтії, а також і над Фінляндією.

Що відомо про наміри Кремля щодо агресії проти країн Балтії та Фінляндії

Коментуючи заяву керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка щодо підготовки Москви до нападу на країни Балтії, Рінкевичс зазначив, що Кремль також готується до агресії проти Фінляндії.

За його словами, судячи з наративів кремлівської пропаганди та заяв низки посадових російських осіб, злочинний режим кремлівського диктатора Володимира Путіна мріє відродити Російську імперію не тільки повернувши під свій контроль країни Балтії, Казахстан чи Молдову, а також прагнучі встановити контроль над Фінляндією.

Вони не говорять про Радянський Союз, оскільки мріють про Російську імперію 19-го століття, - зазначає президент Латвії. Поширити

Що відомо про рішення НАТО щодо захисту від агресії РФ

За його словами, за результатами самітів НАТО у Мадриді та Вільнюсі були прийняті рішення про збільшення військової присутності Альянсу на східних кордонах.

На цю мить ми бачимо, що це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні. Не обов'язково, що переможуть, але вважатимуть, що перемогли, і тоді, ймовірно, виникне спокуса перевірити стійкість НАТО на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися, - підкреслив Рінкевичс. Поширити

Він відзначив, що союзники багато чому навчилися з досвіду України, і на разі Латвія має час, щоб посилити присутність НАТО та свою оборону.