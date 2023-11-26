Кремль хочет вернуть контроль над странами Балтии и Финляндией — президент Латвии

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, Москва стремится вернуть контроль не только над странами Балтии, но и над Финляндией.

Что известно о намерениях Кремля по агрессии против стран Балтии и Финляндии

Комментируя заявление руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко о подготовке Москвы к нападению на страны Балтии, Ринкевичс отметил, что Кремль также готовится к агрессии против Финляндии.

По его словам, судя по нарративам кремлевской пропаганды и заявлениям ряда должностных российских лиц, преступный режим кремлевского диктатора Владимира Путина мечтает возродить Российскую империю не только вернув под свой контроль страны Балтии, Казахстан или Молдову, а также стремясь установить контроль над Финляндией.

Они не говорят о Советском Союзе, поскольку мечтают о Российской империи 19 века, - отмечает президент Латвии. Поделиться

Что известно о решении НАТО по защите от агрессии РФ

По его словам, по результатам саммитов НАТО в Мадриде и Вильнюсе было принято решение об увеличении военного присутствия Альянса на восточных границах.

На этот момент мы видим, что это действительно будет стратегической целью России, если они сочтут, что победили в Украине. Не обязательно, что победят, но сочтут, что победили, и тогда, вероятно, возникнет соблазн проверить устойчивость НАТО на прочность. Но именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы подготовиться, – подчеркнул Ринкевичс. Поделиться

Он отметил, что союзники многому научились по опыту Украины, и сейчас Латвия имеет время, чтобы усилить присутствие НАТО и свою оборону.