Кремль хочет вернуть контроль над странами Балтии и Финляндией — президент Латвии

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, Москва стремится вернуть контроль не только над странами Балтии, но и над Финляндией.
Что известно о намерениях Кремля по агрессии против стран Балтии и Финляндии
Комментируя заявление руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко о подготовке Москвы к нападению на страны Балтии, Ринкевичс отметил, что Кремль также готовится к агрессии против Финляндии.
По его словам, судя по нарративам кремлевской пропаганды и заявлениям ряда должностных российских лиц, преступный режим кремлевского диктатора Владимира Путина мечтает возродить Российскую империю не только вернув под свой контроль страны Балтии, Казахстан или Молдову, а также стремясь установить контроль над Финляндией.
Что известно о решении НАТО по защите от агрессии РФ
По его словам, по результатам саммитов НАТО в Мадриде и Вильнюсе было принято решение об увеличении военного присутствия Альянса на восточных границах.
Он отметил, что союзники многому научились по опыту Украины, и сейчас Латвия имеет время, чтобы усилить присутствие НАТО и свою оборону.
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