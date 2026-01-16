Крістіан Бейл перетворився на монстра у фільмі "Наречена" — відео

Оскароносний Крістіан Бейл зіграв головну роль у новому фільмі від компанії Warner Bros. Йдеться про науково-фантастичний горор "Наречена" (The Bride), де британський актор зіграв монстра Франкенштайна.

Фільм "Наречена" зможе здивувати глядачів

Ця стрічка базується на культовому романі англійської письменниці Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" початку 19 століття.

Однак творці кіноновинки вирішили обіграти сюжет і вплести в нього нову любовну лінію.

Так, самотній монстр Франкенштейна прибуває до Чикаго, щоб попросити видатну науковицю докторку Юфроніус створити для нього подругу й одночасно кохану.

Щоб втілити цей замисел у реальність — вони оживляють убиту молоду жінку — і на світ з'являється Наречена.

Але події швидко виходять з-під контролю: науковий експеримент перетворюється на вибухову суміш кохання ізгоїв, культурної революції, одержимості та злочинів, що кидають виклик самій ідеї життя й смерті. Поширити

Варто звернути увагу на те, що головна жіноча роль дісталася Джессі Баклі.

Саме вона нещодавно отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у фільмі "Гамнет".

На великі екрани в Україні “Наречена” вийде 5 березня 2026 року.